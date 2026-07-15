Alerta en celulares por huracanes en Yucatán: así funcionaría la notificación

Los habitantes de Yucatán podrán recibir próximamente alertas por huracanes directamente en sus teléfonos celulares, como parte de una nueva estrategia del Gobierno de México para fortalecer la prevención durante la temporada de ciclones tropicales y facilitar evacuaciones oportunas.

El nuevo sistema busca que la población reciba avisos oficiales en tiempo real cuando exista riesgo por un ciclón tropical, permitiendo que las personas conozcan las recomendaciones de Protección Civil y, de ser necesario, se trasladen con anticipación a los refugios temporales.

¿Cómo funcionará la alerta por huracanes en celulares?

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que el proyecto se encuentra en desarrollo por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum y tendrá como objetivo enviar notificaciones oficiales directamente a los teléfonos móviles de la población.

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De acuerdo con la funcionaria, este mecanismo permitirá que los mensajes lleguen de forma inmediata a las personas que se encuentren en las zonas con mayor riesgo ante la posible llegada de un huracán.

La medida pretende agilizar la difusión de información preventiva y reducir los riesgos para la población durante emergencias meteorológicas.

¿Qué información recibirán los usuarios?

Aunque el sistema aún se encuentra en desarrollo, se prevé que las alertas incluyan información oficial como:

Avisos sobre la aproximación de un huracán o tormenta tropical.

Recomendaciones de Protección Civil.

Indicaciones para evacuar zonas de riesgo.

Ubicación de refugios temporales.

Medidas de prevención para proteger la vida y el patrimonio.

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¿Cuándo estará disponible?

Hasta el momento, las autoridades federales no han informado una fecha oficial para la puesta en marcha del sistema de alertas en teléfonos celulares.

Sin embargo, confirmaron que forma parte de las acciones para fortalecer la prevención ante huracanes y otros fenómenos hidrometeorológicos, con el propósito de que la población de Yucatán reciba información oficial de manera inmediata cuando exista algún riesgo.