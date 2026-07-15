Congreso condena presuntas negligencias médicas del IMSS en Campeche: Exigen cuentas

La Comisión de Salud del Congreso del Estado condenó las presuntas negligencias médicas registradas en instituciones del sector salud de Campeche, luego de que organizaciones civiles como “Unidos por una Vida Digna A.C.” denunciaran que al menos cinco recién nacidos adquieren VIH cada año por transmisión materno-infantil, y que algunos fallecen debido a la falta de médicos especialistas en infectología.

Ante la gravedad de los señalamientos, la secretaria de la Comisión de Salud, diputada Tania Domínguez Fernández, exigió a la titular del IMSS en Campeche, Flor Irene Rodríguez Melo, informar sobre la existencia de estos casos y transparentar la situación.

Además, demandó una investigación para determinar responsabilidades contra directivos, no contra el personal médico y de enfermería, quienes laboran bajo condiciones adversas.

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La legisladora advirtió que, de comprobarse las denuncias, se estaría ante una omisión grave de las autoridades sanitarias, ya que la falta de especialistas no es un problema reciente, sino una deficiencia histórica en el sistema público de salud de Campeche.

“Ningún bebé debería adquirir una infección que puede prevenirse”, sostuvo, al recordar que la transmisión materno-infantil del VIH puede evitarse mediante pruebas oportunas durante el embarazo, tratamiento antirretroviral, seguimiento especializado, adecuada planeación del parto, administración de medicamentos al recién nacido y un manejo correcto de la alimentación.

Insistió en que las autoridades deben informar si los contagios realmente ocurrieron, cuántos casos existen, bajo qué circunstancias se presentaron y qué acciones se implementarán para evitar que continúen.

Finalmente, reiteró que en caso de confirmarse negligencias médicas, deberán fincarse responsabilidades a directivos del sistema de salud, y llamó a la titular del IMSS en Campeche a presentar un informe puntual sobre los casos denunciados. “En materia de salud no caben improvisaciones ni silencios”, concluyó.