Congreso exige solución a conflicto de ejidatarios con CFE en Bacabchén

Diputados del Congreso del Estado exigieron atención inmediata al conflicto de ejidatarios de Bacabchén, municipio Dzitbalché, quienes denunciaron que desde hace un año la Comisión Federal de Electricidad (CFE) utiliza sus tierras para tendido de líneas de alta tensión sin otorgar la indemnización correspondiente.

Legisladores del PRI, PAN y PT criticaron la falta de respuesta de la paraestatal y advirtieron que la inconformidad podría escalar si no se atienden las demandas.

Integrantes de la Comisión Especial para la Defensa de los Derechos del Servicio Eléctrico reconocieron que dicho órgano permanece inoperante, pese a la creciente ola de reclamos de ejidatarios y ciudadanos en los 13 municipios del Estado por fallas en suministro eléctrico, cobros excesivos, daños a infraestructura agrícola y conflictos por el uso de terrenos.

Noticia Destacada Pierde la economía campechana ‘terreno’ tras años de retroceso

El secretario de la comisión, diputado Miguel Ángel Pool Alpuche, sostuvo que desde el Congreso se han realizado numerosos exhortos a la CFE sin obtener resultados. Señaló la falta de voluntad de la empresa y de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA) para resolver los problemas.

Explicó que la modernización del campo ha incrementado la demanda de energía eléctrica, pero la infraestructura no ha sido actualizada, lo que provoca fallas constantes, transformadores averiados y recibos elevados.

Pool Alpuche cuestionó el funcionamiento de la Comisión Especial, al señalar que no ha sesionado ni convocado a todos sus integrantes. Incluso reveló que algunos encuentros con directivos de la CFE se realizaron únicamente con el presidente de la comisión, diputado de Morena José Antonio Jiménez Gutiérrez, sin participación del resto de legisladores.

El quinto vocal, diputado Jhosué Rodríguez Golib, afirmó que los exhortos a la CFE han sido ignorados y consideró necesario ejercer mayor presión.

La diputada del Partido del Trabajo, Abigail Gutiérrez Morales, reconoció que ninguna comisión especial ha operado de manera efectiva. Propuso instalar una mesa de trabajo para revisar el caso de los ejidatarios de Bacabchén y agilizar el pago de la indemnización, advirtiendo que las amenazas de nuevas manifestaciones evidencian la urgencia de resolver el conflicto.