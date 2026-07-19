España vuelve a tocar la gloria: así fue el camino de La Roja para conquistar el Mundial 2026

España escribió una nueva página dorada en su historia al completar un torneo de enorme regularidad, donde combinó juventud, talento y una identidad de juego que la llevó hasta el partido definitivo frente a la campeona vigente. La escuadra dirigida por Luis de la Fuente inició el Mundial con dudas, pero fue creciendo conforme avanzó la competencia hasta convertirse en el equipo más sólido del campeonato.

Un inicio con tropiezos, pero con respuesta inmediata

La aventura mundialista de España comenzó en la fase de grupos, donde compartió sector con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Aunque el debut no fue perfecto, el equipo encontró rápidamente su ritmo y mostró una de sus principales características: la capacidad para dominar la posesión, generar ocasiones y controlar los momentos importantes.

Con figuras jóvenes como Lamine Yamal y una generación acompañada por futbolistas experimentados, La Roja fue ganando confianza partido a partido hasta instalarse como una de las selecciones favoritas para llegar lejos en el torneo.

Eliminatorias: España creció en los partidos decisivos

En la fase de eliminación directa, España mostró su mejor versión. En octavos de final superó a Portugal por la mínima diferencia, en un duelo donde la concentración defensiva y la eficacia marcaron la diferencia.

En cuartos de final enfrentó a Bélgica en un partido complicado que resolvió con personalidad. España sufrió por momentos, pero encontró la manera de avanzar gracias a su capacidad ofensiva y a la fortaleza de un grupo que no dejó de creer.

El gran golpe llegó en semifinales, cuando eliminó a Francia con un triunfo 2-0 que confirmó sus aspiraciones al título. La Roja dominó a una de las selecciones más poderosas del mundo y consiguió el boleto para disputar nuevamente una final mundialista después de 16 años.

La final soñada ante Argentina

El último capítulo del Mundial 2026 enfrentó a España contra Argentina, la vigente campeona del mundo. El partido fue cerrado, intenso y lleno de tensión, con ambas selecciones buscando evitar errores en el duelo más importante del torneo.

Después de 90 minutos sin goles, la final se definió en el tiempo extra. España mantuvo la presión y encontró la recompensa cuando Ferran Torres marcó el gol que cambió la historia en el minuto 106, dándole a La Roja su segunda estrella mundialista.

Un título que confirma una nueva era

España vuelve a celebrar un campeonato del mundo después de aquella generación encabezada por Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Iker Casillas y compañía en 2010. Ahora, una nueva camada liderada por jóvenes talentos como Lamine Yamal y bajo la dirección de Luis de la Fuente coloca nuevamente al futbol español en la cima mundial.

El Mundial 2026 quedará marcado como el torneo donde España recuperó su trono, superó una final histórica ante Argentina y demostró que su estilo de juego sigue vigente para conquistar los escenarios más grandes del futbol internacional.