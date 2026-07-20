Caen dos sujetos que intentaban saquear por segunda vez la primaria de Samulá en Campeche

En el poblado de Samulá, dos personas fueron aseguradas por elementos policiacos al ser sorprendidas presuntamente cuando intentaban ingresar nuevamente a la Escuela Primaria Eulogio Perera para cometer otro robo en el plantel.

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Los hechos ocurrieron en la escuela ubicada sobre la calle 10, donde los sospechosos presuntamente pretendían sustraer más material. La intervención de las autoridades permitió su aseguramiento antes de que lograran consumar el ilícito.

Cabe recordar que, días antes, amantes de lo ajeno ingresaron a la misma escuela y se apoderaron del tendido eléctrico, además de causar daños a la infraestructura, dejando sin suministro de energía al plantel.

La pareja de sospechosos quedó bajo resguardo del Ministerio Público, donde su situación legal será definida en las próximas horas, mientras continúan las investigaciones para determinar su posible relación con el primer robo.

JGH