Cumple 70 años el Paseo por Mar de la Virgen del Carmen

El sol apenas comenzaba a teñir de dorado las aguas de la laguna cuando, este domingo 19 de julio de 2026, cientos de embarcaciones se congregaron en la bahía de Ciudad del Carmen para vivir una de las escenas más emblemáticas de la Feria 2026: el tradicional Paseo de la Virgen del Carmen por mar, una tradición que cumple 70 años y que entrelaza historia, devoción e identidad carmelita.

Con profunda fe y devoción, miles de familias carmelitas y visitantes participaron en este recorrido marítimo que reafirma el vínculo espiritual de la Isla con su Patrona. Entre oraciones, cantos y muestras de cariño hacia la Virgen del Carmen, las lanchas y embarcaciones adornadas con flores y banderines navegaron en un ambiente de unidad y esperanza, reafirmando una tradición transmitida de generación en generación.

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Antes de zarpar, la imagen de la Virgen salió de su Santuario para recorrer las principales calles de la ciudad, acompañada por cientos de fieles en una procesión terrestre. Al llegar al Muelle Fiscal, se realizó la Santa Misa presidida por el obispo de Campeche, Monseñor José Alberto González Juárez, desbordando la emoción de los asistentes.

Este 2026 cobra especial relevancia histórica al celebrarse el 170 aniversario de la titulación de la Isla como Ciudad y el nombramiento del Santuario de Nuestra Señora del Carmen como primera sede parroquial del municipio, hechos que subrayan la importancia cultural y religiosa de esta tradición.

En el marco de la Feria del Carmen 2026, el Paseo por Mar se consolidó como un símbolo de amor, orgullo y arraigo. La imagen de la Virgen del Carmen surcó las aguas de la Laguna de Términos, llevando un mensaje de fe, esperanza y protección, mientras decenas de embarcaciones formaron un cordón de devoción alrededor de la lancha que portaba a la Patrona.

La festividad reunió a personas de todas las edades, demostrando que la tradición se conserva y revitaliza con cada generación, reafirmando que la Virgen del Carmen seguirá siendo la estrella que guía a su pueblo entre el mar y la fe.