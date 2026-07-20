Karely Ruiz sorprendió con una lujosa fiesta por el bautizo de su hija

Karely Ruiz es una de las creadoras de contenido más polémicas de las redes sociales en la actualidad, pero también una de las más queridas, pues constantemente se ve envuelta en un sinfín de controversias.

Sin embargo, en estancación, la joven modelo volvió en el ojo del huracán, por la extravagante forma en que celebró el bautizo de su hija, Madisson; situación que ha ocasionado todo tipo de comentarios entre sus seguidores.

Noticia Destacada Karely Ruiz denuncia estafa de 200 mil pesos; ofrece recompensa para localizar al estafador

Karely Ruiz hace lujosa fiesta de bautizo para su hija

Por medio de sus redes sociales, Karely Ruiz compartió algunas imágenes en donde se pueden observar algunos detalles de la gran fiesta que organizó. Recordemos que la pequeña, nació el 2 de febrero de 2025, desde ese momento la influencer ha compartido con sus fans en redes sociales su maternidad.

Noticia Destacada Karely Ruiz anuncia nueva cirugía de pecho y da la bienvenida a nueva etapa

En esta ocasión, reveló los detalles del bautizo de su pequeña, el cual se trató de una lujosa fiesta que le organizó, donde para muchos fue una exageración porque la bebé es muy chiquita. Por medio de su cuenta oficial Instagram, Karely Ruiz compartió una serie de fotografías en donde aparece con su pareja Johnny Echeverría, y su hija, Madisson.

Los tres utilizaron atuendos en color blanco con toques rosados, mismos tonos que ocuparon para la temática de la fiesta. Por su parte, la joven utilizó un vestido con corte de sirena con escote strapless y guantes de encaje, además usó una capa de encaje, la cual lució en la misa.

Mientras que Madison, lució un vestido con capa y detalles brillantes y su papá un traje en color blanco.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal