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Conavi abre registro a Vivienda para el Bienestar en Valladolid: Fechas, sedes y requisitos

La Conavi instala módulos en Valladolid para el Programa Vivienda para el Bienestar 2026.

Alfredo Osorio Aguilar

Por Alfredo Osorio Aguilar

20 de jul de 2026

2 min

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Conavi abre convocatoria en Valladolid para Vivienda para el Bienestar
Conavi abre convocatoria en Valladolid para Vivienda para el Bienestar / Especial

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) abrirá a partir de mañana y hasta el 1 de agosto el registro para el Programa Vivienda para el Bienestar 2026 en el municipio de Valladolid, dirigido a personas interesadas en acceder a una casa mediante un esquema de financiamiento sin intereses.

Los módulos de atención funcionarán de 9:00 a 15:00 horas en el Centro Integrador del fraccionamiento Orquídeas, donde personal de la Conavi y de la Secretaría del Bienestar recibirá la documentación de los solicitantes y brindará orientación sobre el procedimiento de inscripción.

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Para realizar el trámite será necesario presentar identificación oficial con fotografía, CURP del solicitante y de sus dependientes económicos, comprobante de domicilio y de ingresos. En caso de matrimonio o concubinato, también deberá entregarse la documentación de la pareja para integrar el expediente correspondiente.

Las personas que tengan en su hogar a alguien con discapacidad permanente deberán presentar un certificado médico expedido por una institución pública. Dicho documento permitirá acreditar la condición ante las autoridades responsables del programa.

Entre los requisitos establecidos se encuentra no contar con casa propia, no tener un crédito vigente con Infonavit, Fovissste u otro organismo de vivienda, así como comprobar ingresos mensuales menores a 17 mil 800 pesos.

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Autoridades recordaron a los interesados que el registro es gratuito y pidieron a la población no entregar dinero a gestores o intermediarios que ofrezcan realizar el trámite o asegurar un lugar dentro del programa, ya que la selección de beneficiarios se efectuará conforme a los lineamientos oficiales.

La Conavi informó que, por el momento, los módulos se instalarán únicamente en municipios donde se contempla la construcción de viviendas durante 2026, por lo que exhortó a los interesados a acudir dentro del período establecido y contar con la documentación completa para agilizar el proceso de inscripción y evitar contratiempos durante el registro.

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