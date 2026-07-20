Vicefiscalía investiga atropellamiento de perrita en Ciudad del Carmen

La Vicefiscalía General de Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas abrió una carpeta de investigación por el atropellamiento de una perrita ocurrido sobre la avenida Benito Juárez, presuntamente provocado por un vehículo Mazda color negro, cuyo conductor abandonó el lugar sin brindar auxilio al animal.

De acuerdo con el titular de la dependencia, Alexandro Brown Gantus, la investigación comenzó luego de una denuncia realizada al 911. El pasado viernes, un automóvil atropelló a un canino y se dio a la fuga. Tras el reporte, personal de la Vicefiscalía acudió al sitio acompañado por su titular y un médico veterinario para atender a la perrita lesionada.

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Durante la valoración médica se confirmó que el animal presenta múltiples golpes en el cuerpo, además de lesiones en una pata delantera. Posteriormente fue trasladada a la Unidad Canina de la Vicefiscalía, donde permanece bajo resguardo y recibe atención veterinaria.

Como parte de las diligencias, las autoridades detectaron cámaras de videovigilancia del C5 en las inmediaciones del lugar, por lo que solicitaron las grabaciones para identificar al conductor y al vehículo involucrado.

La dependencia señaló que, una vez identificado el propietario del vehículo, el caso será presentado ante un Juez de Control para el proceso correspondiente, en caso de acreditarse la responsabilidad penal.

Asimismo, recordó que el Código Penal del Estado de Campeche establece que toda persona que atropelle accidentalmente a un animal debe detenerse y procurar atención veterinaria. La omisión de esta obligación puede constituir un delito, mientras que un atropellamiento intencional puede derivar en una vinculación a proceso.

Las sanciones por maltrato animal en Campeche contemplan multas de 12 mil a 35 mil pesos, además de penas de seis meses hasta cinco años de prisión, dependiendo de la gravedad de los hechos.