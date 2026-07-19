Leandro Paredes y Gavi protagonizan pelea después del título de España en el Mundial 2026

La celebración del título de España en el Mundial 2026 quedó marcada por un momento de tensión después del silbatazo final. Tras la derrota de Argentina por 1-0 en la Final, un enfrentamiento entre jugadores de ambas selecciones provocó empujones y reclamos en el terreno de juego.

Luego de que Ferrán Torres marcara el gol del campeonato en el tiempo extra y el árbitro esloveno Slavko Vinčić decretara el final del encuentro, los futbolistas españoles se lanzaron al césped para celebrar la segunda estrella mundialista de su historia.

En medio de la euforia, se produjo un intercambio de palabras entre Eric García y Leandro Paredes. La discusión subió de tono cuando el mediocampista argentino reaccionó sujetando al defensor español por el cuello, situación que provocó la intervención de otros futbolistas.

El conflicto aumentó con la llegada de Gavi, quien salió en defensa de su compañero y encaró a Paredes. Jugadores de ambas selecciones tuvieron que intervenir para evitar que el enfrentamiento continuara y separar a los protagonistas.

Leandro Paredes should be banned from international football for life viciously assaulting Spanish players after the final whistle.



Indefensible thuggery and criminality. pic.twitter.com/aW5NMMIUXE — Adam Schwarz (@AdamJSchwarz) July 19, 2026

Por parte de Argentina, Thiago Almada intentó detener la situación, aunque terminó involucrado en el forcejeo con el futbolista español. Mientras tanto, integrantes del cuerpo técnico, incluido Lionel Scaloni, ingresaron al campo para calmar los ánimos y evitar mayores problemas.

La escena contrastó con la emoción que minutos antes había generado la consagración de España, que venció a Argentina con un gol de Ferrán Torres al minuto 106 y consiguió su segundo título mundial después del obtenido en Sudáfrica 2010.

España supera a Argentina y amarga la despedida mundialista de Messi

Más allá del incidente posterior al encuentro, la Final quedó marcada por el dominio colectivo de España, que logró contener a Lionel Messi y a una selección argentina que buscaba convertirse en bicampeona del mundo.

Le craquage complet de Leandro Paredes au coup de sifflet final avec l’Argentine (il a pris carton rouge)… pic.twitter.com/vQiByiAab6 — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) July 19, 2026

La anotación de Ferrán Torres terminó con la resistencia de Emiliano Martínez, quien había sido una de las figuras de la Albiceleste durante el partido con varias atajadas importantes.

El resultado significó además una despedida dolorosa para Messi, quien disputó lo que podría ser su último partido en una Copa del Mundo y no pudo repetir el título conseguido con Argentina en Qatar 2022.