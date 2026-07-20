Motociclista derrapa y queda lesionado en Playa del Carmen

Un motociclista resultó lesionado luego de perder el control de la unidad que conducía y derrapar sobre el pavimento en el cruce de la avenida 70 Diagonal con calle 30, en las inmediaciones de la colonia Ejidal, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades de Tránsito Municipal.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor circulaba en estado inconveniente, situación que habría provocado que perdiera el control de la motocicleta. La unidad derrapó varios metros antes de quedar detenida sobre la carpeta asfáltica, mientras el operador terminó tendido sobre el pavimento con diversas lesiones.

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Testigos dieron aviso al 911, por lo que minutos después arribaron paramédicos para brindar la atención prehospitalaria al lesionado. Tras una primera valoración, determinaron que era necesario trasladarlo a un hospital para recibir atención médica especializada.

Según informaron los socorristas, el motociclista presentaba desorientación y manifestó no recordar cómo ocurrió el accidente, aparentemente como consecuencia del fuerte golpe contra el pavimento.

Mientras se desarrollaban las labores de auxilio, elementos de la Dirección de Tránsito Municipal abanderaron el área para prevenir otro percance y facilitar el trabajo de los cuerpos de emergencia. Asimismo, realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de datos y la elaboración del reporte del accidente.

Finalmente, las autoridades solicitaron una grúa para retirar la motocicleta y trasladarla al corralón, donde permanecerá bajo resguardo mientras se realizan los procedimientos administrativos.