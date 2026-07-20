Daniel Ortega anuncia que “no volverá a haber elecciones” en Nicaragua y cierra paso a la oposición

El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó que en el país “no volverá a haber elecciones” para impedir que los partidos opositores puedan acceder nuevamente al Gobierno.

La declaración ocurrió durante un acto celebrado la noche del domingo 19 de julio en Managua, con motivo del 47 aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista.

Ortega aseguró que su administración promoverá medidas con apoyo de la Asamblea Nacional para cerrar el paso a las organizaciones que identifica como aliadas de Estados Unidos y del somocismo.

“Aquí no volverá a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, expresó el dirigente nicaragüense durante su discurso.

¿Qué dijo Daniel Ortega sobre las elecciones en Nicaragua?

Ortega sostuvo que los partidos opositores no tendrán otra oportunidad de llegar al poder por la vía electoral. También afirmó que terminó la posibilidad de que las organizaciones que, según él, fueron creadas por Estados Unidos regresen al Gobierno.

El mensaje representa una de sus declaraciones más directas contra la alternancia política desde que regresó a la Presidencia en 2007.

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El dirigente sandinista asumió en enero de 2022 su cuarto mandato consecutivo, después de las elecciones de noviembre de 2021. Esos comicios recibieron cuestionamientos internacionales debido al encarcelamiento de aspirantes presidenciales, dirigentes políticos y representantes de organizaciones civiles antes de la votación.

Ortega y Rosario Murillo concentran el poder en Nicaragua

Daniel Ortega comparte actualmente el Poder Ejecutivo con su esposa, Rosario Murillo, después de que una reforma constitucional estableció la figura de copresidentes.

Los cambios también ampliaron el mandato presidencial de cinco a seis años y otorgaron nuevas facultades al Ejecutivo sobre instituciones del Estado. El oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional mantiene el control de la Asamblea Nacional y de otras estructuras públicas.

Tiziano Breda, analista para América Latina de la organización ACLED, consideró que la eliminación de la competencia electoral profundiza la transformación de Nicaragua hacia un sistema político controlado por la familia Ortega-Murillo.

El opositor Félix Maradiaga, excarcelado y expulsado a Estados Unidos en 2023, afirmó que el mensaje revela el temor del Gobierno a someterse a una competencia democrática. Maradiaga fue uno de los aspirantes presidenciales detenidos antes de las elecciones de 2021.

🇳🇮#AHORA - El momento en que el régimen de Daniel Ortega anuncia que en Nicaragua no habrá más elecciones, con el fin de evitar que la oposición llegue al poder.pic.twitter.com/FFYkBAAVnf — DatoWorld (@DatosAme24) July 20, 2026

Crisis política en Nicaragua se mantiene desde 2018

Nicaragua atraviesa una crisis política desde abril de 2018, cuando comenzaron protestas contra una reforma al sistema de seguridad social.

La respuesta de las autoridades dejó más de 300 personas muertas, según organismos de derechos humanos. Desde entonces, el Gobierno cerró medios de comunicación, canceló organizaciones civiles, retiró la nacionalidad a opositores y expulsó del país a dirigentes políticos, religiosos y sociales.

Daniel Ortega encabezó el Gobierno durante la década de 1980 y regresó al poder en 2007. Desde entonces permaneció al frente del país mediante sucesivas reformas legales y electorales.

Su anuncio genera nuevas dudas sobre el futuro de los procesos electorales y las condiciones para la participación política en Nicaragua.

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