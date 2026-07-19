España conquista el mundo otra vez: derrota a Argentina y amarga la última batalla de Messi

España volvió a tocar la gloria mundialista después de una batalla inolvidable ante Argentina. La Selección Española derrotó 1-0 a la Albiceleste en tiempo extra y conquistó su segunda Copa del Mundo, 16 años después de aquella histórica coronación en Sudáfrica 2010.

El conjunto dirigido por la Roja dominó gran parte del encuentro disputado en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, pero tuvo que esperar hasta el segundo tiempo extra para romper la resistencia argentina, que mantuvo el empate gracias a una sólida actuación defensiva.

La diferencia llegó al minuto 106, cuando Ferrán Torres apareció dentro del área para conectar un zurdazo tras una asistencia de cabeza de Nico Williams. El atacante español definió con la parte interna del pie izquierdo y desató la celebración de su selección.

Argentina enfrentó los minutos finales con un jugador menos, luego de que Enzo Fernández recibiera tarjeta roja por una fuerte entrada sobre Pau Cubarsí en la recta final del tiempo reglamentario, situación que complicó aún más la reacción sudamericana.

Durante largos momentos del partido, España tuvo el control de la pelota y generó varias oportunidades frente al arco rival. Sin embargo, la figura del arquero Emiliano Martínez evitó que el marcador se abriera antes con intervenciones decisivas.

La Argentina de Lionel Messi luchó hasta el último instante en busca de repetir el campeonato conseguido en Qatar 2022, pero no pudo mantener la corona ni alcanzar una hazaña que no ocurre desde que Brasil ganó los Mundiales de 1958 y 1962 con Pelé.

Para Messi, además, quedó pendiente superar a Kylian Mbappé como máximo goleador histórico de los Mundiales y sumar un tercer título mundial consecutivo para la selección argentina.

Lamine Yamal y una historia que cerró el círculo

Uno de los momentos más comentados alrededor de la final fue la historia que conecta a Lionel Messi y Lamine Yamal. Una fotografía de 2007 mostró al entonces joven argentino participando en una campaña de UNICEF mientras bañaba a un bebé que años después se convertiría en una de las grandes figuras del futbol mundial.

Ese niño era Lamine Yamal, actual estrella de España, quien terminó celebrando el título mundial con la selección que venció al equipo liderado por Messi.

Con el silbatazo final del árbitro Slavko Vinčić, España confirmó su segunda estrella mundialista y cerró el torneo más grande de la historia con una consagración que quedará marcada por la tensión, el drama y un gol decisivo en el tiempo extra.