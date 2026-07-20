Registro a Vivienda para el Bienestar en Yucatán: Módulos de la Conavi para el trámite del 20 de julio al 2 de agosto

Las personas interesadas en obtener una vivienda mediante el Programa Vivienda para el Bienestar ya podrán registrarse en seis municipios de Yucatán, donde la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) instalará módulos de atención entre el 20 de julio y el 2 de agosto.

La estrategia forma parte del programa impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y está dirigida a quienes no cuentan con un crédito del Infonavit o del FOVISSSTE.

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Los módulos estarán disponibles en Progreso, Valladolid, Xocchel, Sitilpech (comisaría de Izamal), Espita y Tzucacab, con horarios de atención principalmente de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, aunque en Espita el servicio concluirá a las 4:00 de la tarde.

Fechas y sedes del registro en Yucatán

Las jornadas de inscripción se realizarán en las siguientes fechas y ubicaciones:

Progreso: del 20 al 25 de julio , en el Domo Municipal de Flamboyanes , de 9:00 a 15:00 horas.

del , en el , de 9:00 a 15:00 horas. Xocchel: del 20 al 25 de julio , en el Palacio Municipal , de 9:00 a 15:00 horas.

del , en el , de 9:00 a 15:00 horas. Valladolid: del 21 de julio al 1 de agosto , en el Centro Integrador del fraccionamiento Orquídeas , de 9:00 a 15:00 horas.

del , en el , de 9:00 a 15:00 horas. Sitilpech (Izamal): 21 y 22 de julio , en el Centro de la comunidad , de 9:00 a 15:00 horas.

, en el , de 9:00 a 15:00 horas. Espita: del 27 al 29 de julio , en la Casa de la Cultura , de 9:00 a 16:00 horas.

del , en la , de 9:00 a 16:00 horas. Tzucacab: del 27 de julio al 1 de agosto, en el Domo del Palacio Municipal, de 9:00 a 15:00 horas.

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¿Quiénes pueden registrarse?

El Programa Vivienda para el Bienestar está dirigido a personas que no cuentan con un crédito vigente del Infonavit ni del FOVISSSTE, con el objetivo de ampliar las oportunidades de acceso a una vivienda para familias que no tienen acceso a estos esquemas de financiamiento.

Documentos necesarios para el registro

Las personas interesadas deberán acudir al módulo correspondiente con la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente (INE).

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

CURP actualizada.

Comprobante o declaración de ingresos.

En caso de personas con discapacidad, certificado médico que acredite esta condición.

La Conavi recomienda acudir con la documentación completa para agilizar el proceso de registro y evitar contratiempos durante la atención en los módulos habilitados en cada municipio.