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Jornada 2 del Apertura 2026: calendario completo, canales y horarios de la Liga MX

Tras el Mundial 2026, el Apertura 2026 continúa con nueve partidos que se disputarán del 21 al 26 de julio.

Ana García

Por Ana García

20 de jul de 2026

1 min

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Jornada 2 de la Liga MX
Jornada 2 de la Liga MX

Con la conclusión de la Copa del Mundo 2026, el protagonismo vuelve al futbol mexicano. La Liga MX reanuda su actividad esta semana con la Jornada 2 del Apertura 2026, en la que los equipos buscarán comenzar a consolidar su paso en el torneo.

Después de una primera fecha con resultados destacados, clubes como Pachuca, Toluca y Tijuana iniciaron el campeonato con el pie derecho y encabezan la clasificación. Ahora intentarán mantener el buen momento frente a rivales que también necesitan sumar sus primeras unidades.

La segunda jornada arrancará el martes 21 de julio con dos encuentros atractivos: Cruz Azul recibirá a Puebla, mientras que Toluca enfrentará a Pumas en el Estadio Nemesio Diez.

La actividad continuará el viernes 24 de julio con los duelos entre Atlante y América, además del choque entre Tijuana y León.

Para el sábado 25 de julio, la agenda contempla tres encuentros: Chivas será local ante Juárez, Tigres recibirá al Atlético de San Luis y Santos Laguna se medirá frente al Atlas.

La jornada concluirá el domingo 26 de julio, cuando Necaxa enfrente a Monterrey y Pachuca busque mantenerse en la parte alta de la tabla frente a Querétaro.

Partidos de la Jornada 2 del Apertura 2026

Martes 21 de julio

  • Cruz Azul vs. Puebla | 19:00 horas | Estadio Banorte | ViX Premium
  • Toluca vs. Pumas | 21:00 horas | Estadio Nemesio Diez | Azteca 7 y FOX One

Viernes 24 de julio

  • Atlante vs. América | 21:00 horas | Estadio Banorte | Azteca 7
  • Tijuana vs. León | 21:00 horas | Estadio Caliente | FOX One

Sábado 25 de julio

  • Chivas vs. Juárez | 17:07 horas | Estadio Akron | Amazon Prime Video
  • Tigres vs. Atlético de San Luis | 21:00 horas | Estadio Universitario | Azteca 7 y FOX One
  • Santos Laguna vs. Atlas | 21:00 horas | Estadio TSM Corona | ESPN, Disney+ Premium y ViX Premium

Domingo 26 de julio

  • Necaxa vs. Monterrey | 17:00 horas | Estadio Victoria | FOX One
  • Pachuca vs. Querétaro | 19:00 horas | Estadio Hidalgo | FOX One

Con una semana cargada de partidos, la Liga MX retomará el protagonismo tras el Mundial 2026, ofreciendo encuentros clave para comenzar a definir el rumbo de los equipos en las primeras jornadas del Apertura 2026.

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