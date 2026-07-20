Fugas de agua mantienen destrozada la calle Isabel la Católica, denuncian vecinos de Champotón

Algunos vecinos de la calle Isabel la Católica entre 11 y 13 A de la colonia La Cruz solicitaron trabajos de rehabilitación de la arteria al Ayuntamiento de Champotón.

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Según los datos recabados, el pavimento de esta arteria lleva años en mal estado, algo que lo atribuyen a unas fugas de agua, provenientes de al menos tres propiedades particulares.

Al destacar que la arteria colinda con el cementerio La Cruz, Elsa Gómez comentó que la arteria solo la vienen a reparar para el Día de Muertos, mientras que todo el año está en malas condiciones.

Otros, Lirio Valenzuela pidió al personal de la comuna mandar a verificar las tomas de agua porque siempre hay fugas.

Ya son tres veces que la vienen a reparar y mientras haya fugas no se puede componer. Otra, que los vecinos no rompan la calle, y pues mientras eso suceda nunca va quedar bien la arteria, citó.

Sobre este tema, la declarante explicó que en temporada de lluvias algunos vecinos abren canales para que fluyan las descargas pluviales y no quede estancada.

Finalmente, los declarantes igual solicitaron mejoramiento al alumbrado público y destacaron que los baches han provocado varios accidentes, el más reciente una pareja de adultos mayores a bordo de un triciclo.

JGH