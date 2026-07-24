AFA-GATE: Argentina asegura que Claudio Tapia y Pablo Toviggino no fueron llamados por tribunales de EU

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) salió a aclarar la situación de su presidente Claudio Tapia luego de que circularan versiones sobre una supuesta citación por parte de autoridades judiciales de Estados Unidos tras la final del Mundial 2026.

A través de un comunicado, el organismo argentino calificó como “absolutamente falso” que Tapia o el tesorero Pablo Toviggino hayan sido convocados a declarar ante tribunales estadounidenses o que sus dispositivos electrónicos hayan sido retenidos durante su paso por Nueva York.

La aclaración surgió después de que algunos medios reportaran que agentes del FBI habrían interceptado a ambos dirigentes en el aeropuerto JFK antes del regreso de la selección argentina, situación que generó especulaciones sobre una posible investigación.

AFA confirma citación a un tercero, pero descarta medidas contra sus dirigentes

Aunque negó que sus principales directivos estén bajo una citación judicial, la AFA reconoció que una tercera persona sí recibió un llamado para comparecer ante un gran jurado estadounidense, instancia que podría recopilar información relacionada con distintas personas, incluidos funcionarios de la asociación.

El organismo no reveló la identidad del individuo citado, pero aseguró que el documento judicial mencionado no establece ninguna acción personal contra Claudio Tapia ni contra Pablo Toviggino.

“Resulta falso afirmar que hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos”, señaló la AFA, al tiempo que negó cualquier orden de incautación de teléfonos celulares u otros dispositivos pertenecientes a sus dirigentes.

Reportes apuntaban a una investigación sobre contratos de la AFA

Las versiones iniciales señalaban que autoridades estadounidenses estarían revisando acuerdos comerciales vinculados con la AFA, por montos superiores a los 300 millones de dólares, dentro de una investigación más amplia relacionada con las finanzas del fútbol argentino.

De acuerdo con reportes periodísticos, el caso estaría relacionado con movimientos financieros y una pesquisa que incluye posibles irregularidades, aunque hasta el momento no existe una acusación formal contra Claudio Tapia.

El FBI no emitió comentarios sobre el supuesto operativo y las autoridades del aeropuerto de Nueva York remitieron las consultas a la agencia federal.

La AFA busca cerrar la polémica tras los rumores

Con su comunicado, la Asociación del Fútbol Argentino intentó poner fin a las versiones que involucraban a sus dirigentes y destacó que no existe ninguna medida judicial vigente contra Tapia o Toviggino.

Mientras continúa la investigación sobre la persona citada por el gran jurado estadounidense, la federación argentina sostiene que sus autoridades no tienen ninguna obligación procesal ante la justicia de Estados Unidos.