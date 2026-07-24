México denunció ante la FGR a 55 personas y empresas ligadas a red financiera del CJNG

El Gobierno de México presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra 55 personas y empresas presuntamente relacionadas con una estructura financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la Unidad de Inteligencia Financiera identificó a 39 personas físicas y 16 personas morales después de realizar análisis financieros, fiscales y corporativos.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario explicó que la denuncia mexicana precedió a la designación de los mismos objetivos por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La acción forma parte de la coordinación entre la UIF, la FGR, el Centro Nacional de Inteligencia y las autoridades estadounidenses para afectar las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales.

¿Qué detectó la UIF en la red financiera del CJNG?

Los análisis identificaron movimientos que podrían estar relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre ellos transacciones en efectivo, transferencias internacionales y uso de activos virtuales.

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También se detectaron adquisiciones de inmuebles, joyas y vehículos de alta gama, así como un uso intensivo de tarjetas de crédito y servicio.

En algunos casos, la autoridad encontró posibles diferencias entre los ingresos declarados ante el fisco y los recursos observados en el sistema financiero. Varias empresas presentaron características asociadas con sociedades fachada o con actividad económica limitada.

La UIF incorporó a los 55 sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas y agregó a ocho objetivos relacionados con la misma estructura: cuatro personas y cuatro empresas.

¿Qué implica la denuncia contra personas y empresas?

La denuncia permite que la FGR investigue la posible comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas impide que las instituciones financieras mexicanas realicen operaciones con los sujetos señalados mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes.

Estas medidas tienen carácter preventivo y no representan una sentencia. La Fiscalía deberá reunir datos de prueba y determinar si existen elementos para ejercer acción penal.

En Estados Unidos, las sanciones de la OFAC implican el congelamiento de bienes que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones con las personas y compañías designadas.

“El 03” figura entre los sancionados por Estados Unidos

Entre los objetivos señalados aparece Juan Carlos Valencia González, conocido como “El 03”, “El Pelón” o “El R3”.

El Centro Nacional Antiterrorismo de Estados Unidos lo identificó como líder del CJNG tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, ocurrida durante un operativo en febrero de 2026. Washington ofrece una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que lleve a su captura.

La identificación de Valencia González como dirigente de la organización corresponde a la evaluación de las autoridades estadounidenses. Las instituciones mexicanas no informaron si existe una orden de aprehensión nueva relacionada específicamente con esta acción financiera.

México y Estados Unidos mantienen coordinación contra el CJNG

Harfuch aseguró que existe una comunicación estrecha entre las autoridades de ambos países para intercambiar información sobre operadores, empresas y movimientos financieros.

México y Estados Unidos ya han aplicado medidas conjuntas contra redes relacionadas con el CJNG que presuntamente obtenían recursos mediante el robo de hidrocarburos y los fraudes con tiempos compartidos.

El objetivo de estas acciones es impedir el uso del sistema financiero, identificar empresas utilizadas para ocultar recursos y debilitar la capacidad económica de la organización criminal.

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