Sheinbaum Pardo aclara impacto del nuevo arancel de Trump: México mantiene condiciones comerciales con EU

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la relación comercial entre México y Estados Unidos se mantiene sin cambios, pese al nuevo arancel de 10 por ciento anunciado por el Gobierno de Donald Trump para mercancías procedentes de 60 economías.

Durante su conferencia matutina de este viernes 24 de julio, realizada en Cuernavaca, Morelos, la mandataria explicó que los productos mexicanos que cumplen con las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá conservarán el acceso preferencial al mercado estadounidense.

Las exportaciones que no cumplen con las disposiciones del T-MEC continuarán sujetas a una tarifa de 10 por ciento. Sheinbaum indicó que este gravamen sustituye a una medida temporal aplicada previamente, por lo que no representa un incremento adicional para México.

¿Cómo afectará el nuevo arancel de Trump a México?

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos incluyó a México entre las economías que enfrentarán un arancel de 10 por ciento dentro de una investigación relacionada con la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso.

Sin embargo, la medida contempla distintas exenciones y no modifica las preferencias establecidas por el T-MEC. Estados Unidos aplicó tasas de entre 10 y 12.5 por ciento a 60 socios comerciales, según sus leyes y compromisos para impedir la entrada de productos asociados con trabajo forzoso.

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Sheinbaum sostuvo que la mayor parte de las exportaciones mexicanas mantiene una tasa de cero por ciento al cumplir las reglas de origen del acuerdo regional.

Los sectores automotriz, del acero y del aluminio permanecen sujetos a aranceles específicos de 25 por ciento, por lo que continuarán dentro de las negociaciones entre ambos gobiernos.

Sheinbaum destaca avances tras reunión con Jamieson Greer

La presidenta calificó como “muy buena” la reunión que sostuvo el jueves en Palacio Nacional con Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos.

El encuentro duró cerca de una hora y media y contó con la participación de funcionarios de ambos países. Por México asistieron el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; Roberto Velasco, encargado de la Secretaría de Relaciones Exteriores; el subsecretario Luis Rosendo Gutiérrez Romano; Altagracia Gómez y Julio Berdegué.

Sheinbaum reconoció que la negociación ocurre dentro de un escenario complejo por la política proteccionista estadounidense, pero aseguró que se alcanzaron avances en diversos asuntos.

México negocia cambios en las reglas de origen

Uno de los temas centrales es la petición de Washington para endurecer las reglas de origen. Estas disposiciones determinan qué porcentaje de un producto debe fabricarse en América del Norte para recibir las ventajas arancelarias del T-MEC.

La presidenta señaló que México está dispuesto a revisar las reglas, siempre que los componentes y procesos realizados en territorio mexicano sean considerados para obtener los descuentos arancelarios.

El T-MEC continuará vigente al menos hasta 2036 y los tres países acordaron realizar revisiones anuales. En cualquiera de ellas podrán decidir extender la duración del acuerdo por otros 16 años.

Sheinbaum explicó que México buscará un acuerdo de mayor duración o que las futuras revisiones se concentren únicamente en comprobar el cumplimiento de los compromisos alcanzados durante 2026.

Gobierno buscará reducir aranceles a sectores estratégicos

La mandataria afirmó que su administración mantendrá el diálogo con Estados Unidos para preservar el trato preferencial y conseguir una disminución de las tarifas aplicadas a las industrias automotriz, siderúrgica y del aluminio.

México pretende mantener su ventaja frente a otras economías que no cuentan con un tratado de libre comercio con Washington. La negociación continuará mediante reuniones técnicas entre la Secretaría de Economía y la USTR.

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