ATY reporta ajustes y desvíos en estas rutas del Va y Ven en Caucel y Kanasín hoy viernes 24 de julio

Este viernes 24 de julio, poco más de una docena de rutas del Sistema Va y Ven presentan afectaciones por ajustes temporales y desvíos de sus recorridos, informó la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY).

Detalló que entre las rutas afectadas durante la mañana de este viernes se encuentran principalmente las de Ciudad Caucel y Kanasín.

Al respecto, la ATY envió un mensaje a los usuarios a tomar precauciones por los desvíos de rutas y ajustes temporales en los recorridos para evitar contratiempos.

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En la zona de Kanasín se registra un cierre vial temporal, por lo que las siguientes rutas realizarán un ajuste en su recorrido:

R23 - San Haroldo

R25 - Santa Isabel

R28 - Kanasín-Naranjos 2

Por tal motivo, permanecerán temporalmente fuera de servicio los paraderos de las calles 67 por 30, 67 por 28, ambas del Centro, y la avenida Leandro Valle por 28-A.

De igual forma, debido a un cierre temporal en calles de Kanasín, la ruta 28 Naranjos 2 realizará un desvío temporal para mantener la continuidad del servicio, causando que tres paraderos estén fuera de servicio.

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Calle 8 por 19, Kanasín

Calle 19 por 10-B, Kanasín

Calle 19 por 12, Kanasín

Afectaciones en rutas de Caucel hoy

También se registran afectaciones en Ciudad Caucel este viernes, pues la ATY informó que se registra un cierre vial temporal en la zona, causando ajustes temporales en las siguientes rutas.

R90 - Hospital O'Horán-Av. Jacinto Canek-COBAY Caucel-Piedra Norte Caucel

R91 - Av. Jacinto Canek-Fracc. Las Palmeras Ciudad Caucel-Fracc. Paseos de Caucel 2 Etapa

R92 - Av. Jacinto Canek-Almendros-UPY

R93 - Av. Jacinto Canek-Parque Balnones-Villas Caucel

R94 - Av. Jacinto Canek-Deportivo Ciudad Caucel-Gran Herradura

R95 - Hospital O'Horán-IMSS Caucel-Fracc. Almendros II

R96 - Animaya-Bicentenario

Como ruta alterna, las unidades circularán por la calle 70, continuarán sobre la 37 y se reincorporarán a su derrotero habitual por la calle 62 en Caucel.

Por tal motivo, los paraderos del Chedraui Caucel y Plaza Gran Santa Fe permanecerán temporalmente fuera de servicio en las próximas horas.