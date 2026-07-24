Investigan mortandad de cientos de peces en Puerto Morelos

La mortandad de cientos de peces registrada en Punta Caracol, dentro del Parque Nacional Puerto Morelos, continúa bajo investigación y hasta ahora no se ha determinado una causa definitiva, informaron autoridades de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Durante una inspección realizada el 21 de julio, se identificó la presencia de sardinas, jureles y otras especies pequeñas muertas en un tramo aproximado de 400 metros de costa. Como parte del protocolo de atención, personal de la Conanp efectuó recorridos, recolectó muestras de peces y agua, y documentó el hecho en colaboración con el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY).

Los primeros estudios registraron una concentración de 1.2 miligramos por litro de oxígeno disuelto en la zona; sin embargo, la dependencia ambiental señaló que se trata de una medición puntual que no permite establecer por sí sola el origen del fenómeno. De manera preliminar, se analiza la posibilidad de que factores como la acumulación de sargazo, las condiciones de viento, las corrientes marinas y las características de la zona hayan generado un ambiente desfavorable para los organismos.

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El biólogo José Manuel González explicó que la reducción de oxígeno en el agua, conocida como hipoxia, puede ocurrir en áreas con gran presencia de sargazo, aunque consideró que este elemento podría ser solo uno de los factores involucrados. Señaló que durante la descomposición del alga pueden liberarse compuestos que, al interactuar con otros elementos del agua, podrían generar sustancias perjudiciales para la fauna marina.

Indicó que la mortandad no necesariamente estaría relacionada únicamente con la falta de oxígeno, ya que también podrían existir procesos químicos que ocasionen afectaciones a los peces. Por ello, destacó que las causas del evento deben confirmarse mediante análisis físico-químicos del agua y otros estudios especializados.

La Conanp reiteró que la investigación continúa y que los resultados de laboratorio permitirán establecer con mayor precisión los factores que provocaron la muerte de los ejemplares encontrados en el Parque Nacional Puerto Morelos.

El recale masivo del vegetal complica el desove de las tortugas y generan un ambiente desfavorabl / Efrén Martín

Mahahual, con afectación

Prestadores de servicios turísticos y pescadores de la Costa Maya advirtieron que la llegada masiva de sargazo podría provocar una mortandad de peces, principalmente de sardinas, como ya ocurrió en Puerto Morelos. Señalaron que este fenómeno representa una amenaza para la actividad pesquera y recreativa, debido a que la sardina es una especie clave como carnada.

Carlos Pérez, quien practica pesca deportiva, explicó que la desaparición de esta especie afectaría, mientras que Manuel Interián destacó que la reciente acumulación del alga en zonas donde antes no era común su presencia pone en riesgo a diversos organismos marinos pequeños.

Ambientalistas también alertaron sobre los efectos del sargazo en las tortugas marinas, especialmente en las especies caguama y verde. La acumulación del alga, junto con la erosión de las playas en Mahahual, dificulta que las hembras lleguen a sitios adecuados para anidar, lo que provoca que regresen al mar o depositen sus huevos en áreas vulnerables.

El problema representa un riesgo ambiental y económico / Rodolfo Flores

El ambientalista Víctor Rosales indicó que ya se han registrado muertes de peces en algunas zonas de la Costa Maya, aunque estos casos no se han difundido ampliamente. Además, señaló que la presencia excesiva de sargazo puede ocasionar daños a distintas especies marinas y afectar el proceso reproductivo de las tortugas.

De acuerdo con información de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), el sargazo impacta de manera significativa a las tortugas marinas al obstaculizar el acceso de las hembras a las playas de anidación, generar atrapamientos entre las algas y acelerar la erosión costera.

La problemática representa un riesgo ambiental y económico para la región, ya que el deterioro de los ecosistemas marinos podría afectar tanto la biodiversidad como las actividades turísticas y pesqueras de la Costa Maya.

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Algas labores en Playa del Carmen

El recale masivo de la macroalga estaría relacionado con la muerte de peces juveniles de distintas especies en la zona costera de Playa del Carmen. Aunque los casos no han sido numerosos, habitantes y pescadores han reportado ejemplares sin vida en la orilla, presuntamente afectados por la acumulación y descomposición de estas algas.

José Gómez Burgos, representante de la Cooperativa Turística “Mar Caribe”, explicó que el sargazo acumulado consume el oxígeno del agua durante su proceso de degradación, lo que puede provocar la asfixia de los peces que quedan atrapados entre las algas. Señaló que durante los periodos de mayor presencia del vegetal marino se observaron ejemplares muertos de diferentes especies.

Advirtió que el problema podría agravarse debido a la falta de acciones efectivas para atender el arribo de sargazo. Explicó que al llegar a la playa, el alga altera los ecosistemas y afecta los hábitats donde numerosas especies se reproducen.

La descomposición de la talofita alteró la costa / Gustavo Escalante

El lanchero Juan Morales Díaz indicó que el fenómeno ocurre de manera esporádica en áreas como “El Recodo” y Playa 88. Comentó que ha recorrido la franja costera desde Punta Esmeralda hasta la CTM y que, pese a tener más de 20 años de vivir en Playa del Carmen, no había observado anteriormente peces muertos en la orilla con esta frecuencia. Sin embargo, aclaró que aún no existe certeza sobre la causa exacta de los fallecimientos.

Recordó que en junio pasado, antes de que las algas acumuladas se transformaran en lodo, aparecieron peces muertos, aunque no se confirmó si la causa fue la falta de oxígeno u otro factor ambiental.