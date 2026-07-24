Infarto arrebata la vida de un adulto mayor en Nachi Cocom, Campeche; descartan crimen

La necropsia practicada al adulto mayor que fue encontrado sin vida a las afueras de su vivienda, en la colonia Nachi Cocom, reveló que la causa de muerte fue un infarto.

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El hombre fue hallado durante la noche a las afueras de su casa, donde ciudadanos reportaron la situación al número de emergencias, por lo que paramédicos del sector salud confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Estatal, mientras agentes ministeriales asignados al departamento de alto impacto realizaron las diligencias correspondientes. Derivado del extraño hallazgo, se creyó que podría tratarse de un posible hecho delictivo; sin embargo, durante la revisión de la escena, esa posibilidad fue descartada.

Con este caso, suman cuatro personas que han muerto por causas naturales durante la semana, luego de los casos registrados en las colonias San José y Pablo García, así como en el poblado de Samulá.

JGH