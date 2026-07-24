Juegos Centroamericanos 2026: los atletas que prometen robarse los reflectores

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 reunirán a varios de los mejores atletas del continente en Santo Domingo, donde del 24 de julio al 8 de agosto competirán campeones olímpicos, monarcas mundiales y referentes regionales en la edición que celebra el centenario de la justa deportiva.

Con más de 6 mil deportistas provenientes de más de 30 países, la competencia también representa el primer gran parámetro rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El alto nivel de los participantes anticipa un certamen de máxima exigencia en cada disciplina.

Una de las máximas atracciones será la dominicana Marileidy Paulino, vigente campeona olímpica de los 400 metros planos. La velocista será la principal figura del país anfitrión y buscará responder ante su afición con otra actuación memorable en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Por parte de México, uno de los nombres más esperados es Osmar Olvera, quien llega respaldado por sus éxitos internacionales en los clavados. El campeón mundial intentará ampliar su colección de títulos en las pruebas de trampolín de 1 y 3 metros, además de competir en sincronizados junto a Juan Manuel Celaya.

Otra carta fuerte de la delegación mexicana será Alejandra Valencia, referente del tiro con arco y doble medallista olímpica. La sonorense liderará a un equipo que buscará mantener a México entre las principales potencias de la especialidad.

En judo, la atención estará sobre Prisca Awiti, histórica medallista olímpica para México, quien buscará subir a lo más alto del podio en la categoría de los -63 kilogramos y confirmar su condición como una de las mejores exponentes del continente.

La prueba de marcha atlética también tendrá sabor mexicano con la participación de Alegna González, subcampeona mundial y favorita para conquistar el oro en los 20 kilómetros, una de las pruebas más esperadas del programa.

El talento mexicano también estará representado por Yareli Acevedo, campeona mundial en ciclismo de pista, y Andrea Maya Becerra, líder del ranking mundial en tiro con arco compuesto. Ambas llegan como aspirantes al oro y elevan el nivel competitivo de una edición histórica que reunirá a varias de las máximas figuras del deporte regional.