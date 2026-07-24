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Yucatán / Mérida

Inflación baja en México, pero Mérida sigue entre las ciudades donde más aumenta el costo de vida

Mérida no logra seguir el ritmo nacional, pues la inflación continúa por encima del promedio de México.

Por Redacción Por Esto!

24 de jul de 2026

2 min

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Mientras México respira por la inflación, en Mérida el costo de vida no cede
Mientras México respira por la inflación, en Mérida el costo de vida no cede / Por Esto!

La inflación en México mantuvo su tendencia a la baja y se ubicó en 3.10% anual durante la primera quincena de este mes, su nivel más bajo desde diciembre del 2020, impulsada principalmente por la reducción en los precios de frutas, verduras y algunos energéticos.

De acuerdo con Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado ayer por el Inegi, Mérida también desaceleró su inflación, al pasar de 4.19 a 4% anual; sin embargo la reducción fue menor que la observada a nivel nacional.

Esto refleja que el costo de vida en Yucatán continúa a un mayor ritmo que en el país, donde los consumidores enfrentan mayores incrementos en el costo de bienes y servicios.

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Según el reporte del Instituto de Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el INPC registró una variación de 0.09% respecto a la quincena anterior, mientras que la inflación anual descendió de 3.55 a 3.10%, con lo que se mantiene dentro del rango objetivo del Banco de México (Banxico), de 3%.

Panorama peninsular

En el contexto regional, el comportamiento de los precios continúa siendo heterogéneo: mientras Yucatán mantiene una inflación superior a la media nacional, Campeche y Quintana Roo han mostrado variaciones más moderadas en los últimos meses, favorecidas por reducciones en algunos productos agropecuarios y ajustes estacionales en energéticos.

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El Inegi detalló que el componente subyacente –considerado el mejor indicador de la trayectoria de la inflación– aumentó 0.16% quincenal y 3.95% anual, impulsado por los servicios y las mercancías.

En contraste, el componente no subyacente disminuyó debido a las bajas en productos agrícolas, entre ellos el jitomate, cuyos precios descendieron más de 13% durante la primera quincena del mes en curso, si bien los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno crecieron 0.03%.

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