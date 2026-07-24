Inflación baja en México, pero Mérida sigue entre las ciudades donde más aumenta el costo de vida

La inflación en México mantuvo su tendencia a la baja y se ubicó en 3.10% anual durante la primera quincena de este mes, su nivel más bajo desde diciembre del 2020, impulsada principalmente por la reducción en los precios de frutas, verduras y algunos energéticos.

De acuerdo con Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado ayer por el Inegi, Mérida también desaceleró su inflación, al pasar de 4.19 a 4% anual; sin embargo la reducción fue menor que la observada a nivel nacional.

Esto refleja que el costo de vida en Yucatán continúa a un mayor ritmo que en el país, donde los consumidores enfrentan mayores incrementos en el costo de bienes y servicios.

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Según el reporte del Instituto de Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el INPC registró una variación de 0.09% respecto a la quincena anterior, mientras que la inflación anual descendió de 3.55 a 3.10%, con lo que se mantiene dentro del rango objetivo del Banco de México (Banxico), de 3%.

Panorama peninsular

En el contexto regional, el comportamiento de los precios continúa siendo heterogéneo: mientras Yucatán mantiene una inflación superior a la media nacional, Campeche y Quintana Roo han mostrado variaciones más moderadas en los últimos meses, favorecidas por reducciones en algunos productos agropecuarios y ajustes estacionales en energéticos.

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El Inegi detalló que el componente subyacente –considerado el mejor indicador de la trayectoria de la inflación– aumentó 0.16% quincenal y 3.95% anual, impulsado por los servicios y las mercancías.

En contraste, el componente no subyacente disminuyó debido a las bajas en productos agrícolas, entre ellos el jitomate, cuyos precios descendieron más de 13% durante la primera quincena del mes en curso, si bien los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno crecieron 0.03%.