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Lluvias en Campeche hoy 24 de julio: estos son los 9 municipios con pronóstico de tormentas

La Seproci pronosticó lluvias moderadas a fuertes en nueve municipios de Campeche este viernes 24 de julio, con tormentas eléctricas, rachas de viento y temperaturas de hasta 38°C.

Jesús García

Por Jesús García

24 de jul de 2026

2 min

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Nueve municipios de Campeche tienen pronóstico de lluvias este viernes 24 de julio.
Nueve municipios de Campeche tienen pronóstico de lluvias este viernes 24 de julio.

Campeche registrará este viernes 24 de julio un ambiente caluroso a muy caluroso, con temperaturas de hasta 38 grados centígrados, además de lluvias moderadas a fuertes, algunas puntualmente muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento, informó la Secretaría de Protección Civil del Estado (Seproci).

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De acuerdo con el boletín meteorológico, estas condiciones serán ocasionadas por un canal de baja presión sobre la Sonda de Campeche, en interacción con una vaguada en niveles medios de la atmósfera, una circulación de alta presión sobre el Golfo de México y el ingreso de aire húmedo proveniente del Mar Caribe.

Según el mapa de pronóstico de la dependencia, nueve municipios presentan mayor probabilidad de lluvias durante este día.

En la región norte se esperan precipitaciones en Calkiní, Hecelchakán, Tenabo y Dzitbalché.

En la región centro, las lluvias abarcarían los municipios de Campeche, Seybaplaya y Champotón.

Mientras que en el oriente del estado se pronostican lluvias para Hopelchén y Calakmul.

La Seproci prevé lluvias moderadas a fuertes, con algunas puntualmente muy fuertes.
La Seproci prevé lluvias moderadas a fuertes, con algunas puntualmente muy fuertes. / Especial

La Seproci indicó que las precipitaciones podrían presentarse con descargas eléctricas, además de rachas fuertes de viento asociadas a las tormentas, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones.

En cuanto a las temperaturas, la máxima estatal será de 38 °C y la mínima de 22 °C. Los vientos serán de componente este, con velocidades de 10 a 30 kilómetros por hora, aunque en las zonas de lluvia podrían registrarse rachas de mayor intensidad.

Las autoridades recomendaron evitar cruzar calles inundadas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y resguardarse durante las tormentas eléctricas.

JGH

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