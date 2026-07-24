Aumentan las desapariciones en la zona maya de Quintana Roo; colectivos registran 60 fichas

Las desapariciones de personas se han incrementado en la zona maya de Quintana Roo, con 60 reportes activos registrados por el colectivo “Verdad, Memoria y Justicia”. La asociación realizó durante la jornada de ayer el pegado de fichas de búsqueda en distintas áreas.

La actividad fue encabezada por la presidenta del colectivo, Romana Rivera Ramírez, como una forma de honrar la memoria de su hija, Diana García, quien ayer cumpliría 27 años. Permanece desaparecida desde hace 77 meses.

Las integrantes de la agrupación colocaron las cédulas de búsqueda en la zona hotelera, en el área conocida como El Callejón de los Milagros. Posteriormente recorrieron la avenida Tulum, incluida la explanada del Palacio Municipal, y concluyeron la jornada en el Parque de las Palapas, con el respaldo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

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Romana Rivera reconoció que la incidencia ha aumentado, principalmente en la zona maya, donde en muchos casos los hechos no son denunciados por miedo, debido a la vulnerabilidad de esas comunidades.

“La problemática que vemos en la zona maya es que existen muchas desapariciones, pero quedan a la sombra; varias familias no denuncian. Son comunidades muy chicas, que ven la presencia de gente armada y conocen los vehículos, quizá no a las personas, y eso los intimida y no denuncian”, explicó.

El colectivo mantiene un registro de 160 fichas de búsqueda activas, de las cuales alrededor de 60 corresponden a casos reportados en comunidades de José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto.

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Además de esas 160 cédulas vigentes en Quintana Roo, la agrupación informó que otras 25 víctimas fueron localizadas sin vida y actualmente brinda acompañamiento a sus familiares durante las investigaciones por homicidio.

Romana Rivera señaló que continúan las reuniones con las autoridades para fortalecer los protocolos de localización y adecuarlos al contexto de cada municipio, ya que, dijo, no es lo mismo desplegar un operativo en Cancún que en la zona maya.