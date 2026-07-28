¿Quién es es Cecilia Lee y por qué alzó la voz contra la discriminación en los Juegos Centroamericanos 2026?

La taekwondoína mexicana Cecilia Lee se convirtió en tendencia luego de responder públicamente a una serie de comentarios discriminatorios que surgieron tras su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La deportista defendió su identidad y dejó claro que se siente orgullosa de representar a México en competencias internacionales.

La controversia comenzó después de que una página deportiva de Guatemala publicara un mensaje en el que cuestionó la nacionalidad de la atleta debido a su ascendencia coreana, al referirse a ella como "surcoreana" y poner entre comillas su condición de mexicana. La publicación provocó numerosas críticas por considerar que promovía estereotipos y discriminación.

Cecilia Lee Kim es una de las principales exponentes del poomsae, modalidad del taekwondo en la que los competidores ejecutan secuencias técnicas calificadas por jueces en aspectos como precisión, equilibrio, fuerza y ejecución. Gracias a sus resultados, ha integrado la Selección Mexicana y ha representado al país en diversas competencias internacionales.

En la edición 2026 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la deportista volvió a destacar al conquistar la medalla de plata en la prueba individual femenil y posteriormente colaborar en la obtención de la medalla de oro por equipos, ampliando el medallero mexicano en la disciplina.

A través de sus redes sociales, Cecilia Lee lamentó que los comentarios provinieran de una página vinculada al deporte y afirmó que este tipo de mensajes reflejan desinformación. La atleta recordó que nació en México y señaló que la nacionalidad no depende de la apariencia física, el apellido o la ascendencia de una persona.

"Soy mexicana. Nací en México", escribió la taekwondoína, quien también destacó el orgullo que siente por portar los colores nacionales en cada competencia. Además, hizo un llamado a actuar con mayor responsabilidad antes de difundir contenidos que fomenten prejuicios o discursos discriminatorios.

Pese a la polémica, Cecilia Lee reconoció el desempeño de la guatemalteca Alejandra Higueros y la felicitó por su victoria, dejando claro que el respeto entre deportistas está por encima de cualquier controversia surgida fuera del área de competencia.

La postura de la atleta recibió el respaldo de numerosos usuarios, deportistas y aficionados en redes sociales, quienes reconocieron la serenidad con la que respondió y destacaron el mensaje de inclusión, respeto e identidad que compartió tras los hechos.