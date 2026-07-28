Aparatoso choque en la carretera Carmen–Isla Aguada deja dos lesionados leves y cuantiosos daños materiales

Un aparatoso accidente carretero registrado la tarde de este martes sobre la carretera federal Ciudad del Carmen–Isla Aguada dejó como saldo dos personas con golpes menores y cuantiosos daños materiales, luego de que un automóvil presuntamente invadiera la trayectoria de otro vehículo al intentar ingresar a un predio.

Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 36 del tramo carretero Ciudad del Carmen–Isla Aguada, donde un automóvil Fiat color rojo, con placas de circulación DHR-135-B del estado de Campeche, terminó volcado sobre el acotamiento tras el fuerte impacto contra un Kia K4 color verde con placas locales.

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De acuerdo con la versión de los ocupantes del Fiat, se dirigían hacia Isla Aguada para practicar pesca deportiva cuando, de manera repentina, el conductor del Kia intentó incorporarse a un predio ubicado a un costado de la carretera, presuntamente sin tomar las debidas precauciones, cortándoles la circulación y provocando una colisión prácticamente frontal.

Tras el impacto, el Kia salió proyectado hacia el acotamiento izquierdo, donde quedó con la parte frontal completamente destrozada. En tanto, el Fiat continuó avanzando sin control, derrapó varios metros, volcó sobre el techo y finalmente terminó recostado sobre su costado izquierdo, varios metros adelante del punto de colisión.

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El accidente generó una importante movilización de cuerpos de emergencia. Al sitio arribaron elementos de la Policía Estatal Preventiva, personal de la Guardia Nacional División Carreteras y paramédicos de Protección Civil destacamentados en Isla Aguada, quienes brindaron atención prehospitalaria a dos hombres que viajaban en el Fiat.

Afortunadamente, ambos únicamente presentaban golpes y contusiones menores, por lo que, tras ser valorados en el lugar, se determinó que no era necesario su traslado a un hospital.

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Las autoridades realizaron el abanderamiento de la zona para prevenir otro percance, mientras se solicitaba el apoyo de una grúa para retirar las unidades siniestradas y restablecer por completo la circulación en el tramo carretero.

Finalmente, los conductores involucrados dieron aviso a sus respectivas compañías aseguradoras con el objetivo de que se llevarán a cabo los peritajes correspondientes y se alcanzara un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados.

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