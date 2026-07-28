Evitan tragedia en Seybaplaya: fuga de gas LP moviliza a Protección Civil en predio particular

Un reporte de fuga de gas LP en las inmediaciones de un predio particular generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia en la colonia Tizimín, en el municipio de Seybaplaya.

Noticia Destacada ¿Dónde comprar la tarjeta Ko'ox en Campeche? Habilitan nuevos puntos de venta

El incidente ocurrió la tarde de este martes; sin embargo, el reporte emitido por las autoridades locales no especificó la ubicación exacta dentro de la colonia antes mencionada.

De acuerdo con los datos recabados, tras recibir el llamado de auxilio, personal de Protección Civil (PC) de Seybaplaya acudió al sitio para atender la situación y realizar las acciones correspondientes.

Los cuerpos de emergencia se encargaron de retirar del predio particular un cilindro de gas LP que aparentemente presentaba una fuga, con el objetivo de evitar algún incidente mayor que pudiera poner en riesgo a los habitantes de la zona.

Aunque el hecho no dejó personas lesionadas ni consecuencias mayores, sí provocó momentos de tensión entre los propietarios del inmueble y vecinos del sector, quienes permanecieron atentos mientras se controlaba la emergencia.

JGH