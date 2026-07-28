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¡Accidente mortal en Champotón! Motociclista pierde la vida en la carretera estatal Xbacab-Pixoyal

Al lugar llegaron autoridades y elementos de emergencia, quienes se encargaron de delimitar la zona para el levantamiento del cuerpo a cargo de personal del SEMEFO.

Por Jorge May

28 de jul de 2026

1 min

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El motociclista perdió la vida en el lugar, mientras que su acompañante está grave.
El motociclista perdió la vida en el lugar, mientras que su acompañante está grave. / Foto: Archivo

Una persona del sexo masculino identificada como J.P.G.  perdió la vida y una más resultó lesionada de gravedad, tras sufrir un accidente cuando viajaban a bordo de una motocicleta por la carretera estatal Xbacab-Pixoyal, perteneciente al municipio de Champotón.

De acuerdo con los datos recabados, el percance se registró alrededor de las 17:00 horas de este martes en el tramo antes referido. Según el conductor de la motocicleta, identificado con los generales J.P.G. falleció en el lugar, mientras que el acompañante resultó con lesiones de gravedad.

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Al lugar llegaron autoridades y elementos de emergencia, quienes se encargaron de delimitar la zona para el levantamiento del cuerpo a cargo del personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO), pertenecientes a la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) con sede en Champotón.

Por el momento no hay versión oficial; sin embargo, trascendió que una de sus llantas explotó, lo que provocó que perdiera el control del manubrio y posteriormente cayera sobre el pavimento.

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