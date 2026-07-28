Queda en la oscuridad toda la ciudad en José María Morelos por nuevo apagón masivo

De nueva cuenta falló la tarde-noche de este martes el servicio de energía eléctrica en toda la ciudad. Los comercios pararon un rato sus actividades, mientras activaban sus plantas de luz.

Cuando empezaba a oscurecer, el servicio eléctrico se interrumpió y la ciudad quedó sin éste por más de 25 minutos. La gente que todavía estaba en sus oficinas tuvo que cerrar, porque ya no se podía hacer nada para mover los equipos de cómputo y no había manera para alumbrar los espacios.

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Hace poco más de una semana el servicio falló desde el mediodía y regresó poco después de las 16:00 horas. Ahora vuelve a fallar, por fortuna no pasó media hora, pero pese a esto retrasó la actividad comercial en la zona centro.