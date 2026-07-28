Fuerte incendio consume bodega y una academia de danza en el municipio de Calkiní en Campeche

Un fuerte incendió generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, así como de Protección Civil municipal quienes fueron solicitados para el control del fuego que provocó que vecinos y ciudadanos que pasaban por el lugar se sumaran con cubetas para tratar de controlar las llamas y así evitar que otros comercios se vieran afectados.

Los hechos fueron reportados a las 17:45 horas en un predio ubicado en pleno centro de la ciudad, donde varias personas presenciaron el incendio desde lejos pues se podía ver el humo que alertó a las autoridades y personas que no sabían con exactitud dónde se encontraba el fuego, mismas que marcaron a los números de emergencia.

Tras el reporte, se movilizaron los elementos de la Policía municipal y el personal de Protección Civil que llegaron al lugar para combatir el incendio que se generó en una academia de danza y una bodega donde había plásticos, así como diversos objetos que se consumieron.

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Muchas personas pensaron que era un taxi lo que se incendiaba en la zona, debido a que en dicho lugar se estacionan unidades de servicio con ruta a Halachó, sin embargo, fue la academia de danza el origen de las llamas.

Al lugar de igual forma llegaron paramédicos de la Cruz Roja mexicana delegación Calkiní, quienes fueron solicitados por una fémina que sufrió una crisis nerviosa al ver la magnitud del incendio, por lo que fue valorada en el lugar y no ameritó traslado al hospital integral IMSS-Bienestar; al final solo quedó en daños materiales de gran consideración.