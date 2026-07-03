Federación Ecuatoriana presenta reclamo ante FIFA y anuncia cambios tras eliminación del Mundial 2026

La Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF) comenzó oficialmente una nueva etapa después de la eliminación de Ecuador en el Mundial 2026. Mediante un comunicado, el organismo informó que presentó un reclamo formal ante la FIFA, además de anunciar una serie de medidas que marcarán el inicio de la reestructuración de la selección nacional.

Uno de los principales anuncios fue la solicitud de una investigación ante la FIFA por los acontecimientos registrados antes y durante el partido frente a México. La FEF explicó que pidió una revisión detallada de todos los hechos que, a su consideración, pudieron afectar la seguridad de los jugadores, integrantes de la delegación y aficionados ecuatorianos, al considerar que ese es el mecanismo oficial para esclarecer lo sucedido.

En cuanto al cierre de la participación mundialista, la federación informó que la concentración quedó oficialmente disuelta y que cada integrante de la Selección de Ecuador recibió las facilidades necesarias para trasladarse libremente al destino de su elección una vez concluida la competencia.

La FEF también adelantó que realizará una revisión de los aspectos económicos relacionados con su participación en el Mundial. Para ello, en las próximas semanas sostendrá reuniones con clubes y asociaciones con el objetivo de presentar un informe detallado sobre el manejo financiero del torneo, rendir cuentas de manera transparente y recoger observaciones de los distintos sectores del futbol ecuatoriano.

Otro de los puntos centrales del comunicado fue la confirmación de que ya comenzó la búsqueda del nuevo director técnico, tras la salida de Sebastián Beccacece. El organismo aseguró que la elección se realizará con responsabilidad y pensando en consolidar un proyecto deportivo sólido para el mediano y largo plazo.

Finalmente, la Federación Ecuatoriana de Futbol reiteró su confianza en las nuevas generaciones de futbolistas y aseguró que el futuro de la selección estará sustentado en la combinación del talento joven con la experiencia de jugadores consolidados. El mensaje concluye con una declaración de optimismo al señalar que "el mejor fútbol ecuatoriano todavía está por escribirse".