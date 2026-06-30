¡Canta y no llores! Ecuador protesta ante la FIFA por serenata de aficionados mexicanos previo al partido

La Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF) elevó una protesta formal ante la organización de la Copa Mundial 2026 tras la serenata que un grupo de aficionados de la Selección Mexicana realizó durante la madrugada frente al hotel de concentración del combinado sudamericano, a unas horas del enfrentamiento de dieciseisavos de final.

De acuerdo con el comunicado emitido por la FEF, la federación consideró que lo ocurrido no representa los valores de juego limpio, respeto y equidad que deben prevalecer en una Copa del Mundo. Por ello, solicitó a los organizadores revisar lo sucedido y tomar las medidas correspondientes para evitar que se repitan este tipo de episodios.

En el documento, el organismo ecuatoriano señaló que este tipo de acciones se apartan del espíritu deportivo que caracteriza al torneo y reiteró su compromiso con el fair play. Asimismo, expresó que el Mundial debe ser un espacio donde predominen la convivencia y el respeto entre las distintas aficiones.

Además del reclamo, la Federación Ecuatoriana de Futbol pidió reforzar los operativos de seguridad para salvaguardar la integridad de los jugadores, el cuerpo técnico y los seguidores ecuatorianos durante el resto de la competencia, con el objetivo de garantizar un entorno seguro en cada uno de sus compromisos.

Pese a la inconformidad manifestada, la federación dejó en claro que la respuesta del equipo llegará únicamente dentro del terreno de juego. En la parte final del comunicado, aseguró que la Selección de Ecuador responderá deportivamente y buscará que el resultado se defina en la cancha durante el choque frente al conjunto dirigido por Javier Aguirre.