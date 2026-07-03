¿Quién es Steve Will Do It?, el youtuber que sorprendió a la Selección Mexicana con relojes de lujo

La Copa Mundial ha traído muchas sorpresas y no solamente, porque la Selección Mexicana ha logrado avanzar de forma invicta y sin recibir gol, superando varias expectativas. Sin embargo, una fuerte polémica ha comenzado alrededor de los jugadores.

El youtuber Stephen Deleonardis, quien se presenta como Steve Will Do It, decidió hacerle una vista a los jugadores mexicanos en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Fútbol.

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¿Cuál fue la sorpresa que les llevó el youtuber?

Lo peculiar de esta situación, no fue la vista, sino que el creador de contenido les regaló unos relojes de lujo de la marca Rolex; los cuales rondan los 250 mil pesos, por lo que se habla de una posible sanción para el equipo mexicano.

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Ante toda la polémica, muchos se han cuestionado quién es el creador de contenido, se sabe que tiene 27 años, a sus 18 comenzó a vender playeras personalizadas.

Hasta el 2017, comenzó a publicar videos en Instagram, pero en 2019 su vida cambió cuando se mudó a Los Ángeles y se integró a NELK Entertainment, un canal en YouTube de videos de bromas.

Posteriormente, comenzó a compartir su vida llena de lujos; aunque en 2022 tuvo que cerrar su cuenta porque infringía las normas.

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