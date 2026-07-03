¿Quién juega hoy en el Mundial 2026? Partidos de este 4 de julio, horarios y dónde ver en vivo

La fase de octavos de final del Mundial 2026 continúa este sábado 4 de julio con una jornada que promete emociones de principio a fin. Cuatro selecciones saltarán a la cancha con un solo objetivo: asegurar su lugar entre los ocho mejores equipos del torneo.

El primer encuentro enfrentará a Canadá y Marruecos, dos equipos que han sorprendido por su desempeño en la Copa del Mundo y que buscarán seguir haciendo historia en el certamen.

Más tarde llegará uno de los partidos más esperados del día, cuando Paraguay se mida ante Francia, una selección que parte como favorita al título, pero que tendrá enfrente a una Albirroja que ha mostrado un notable crecimiento a lo largo del campeonato.

Partidos del Mundial 2026 para este sábado 4 de julio

Canadá vs Marruecos Hora: 11:00 horas (centro de México) Sede: Estadio Houston

11:00 horas (centro de México) Estadio Houston Paraguay vs Francia Hora: 15:00 horas (centro de México)Sede: Estadio Filadelfia

¿Dónde ver EN VIVO los partidos del Mundial 2026?

Los dos encuentros estarán disponibles mediante ViX Premium, plataforma que transmite todos los partidos del torneo para los usuarios con el Pase Mundial.

Además, el duelo entre Paraguay y Francia también podrá seguirse por televisión abierta y de paga:

Canadá vs Marruecos Transmisión: ViX Premium

ViX Premium Paraguay vs FranciaTransmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium

Con estos enfrentamientos continuará la lucha por un boleto a los cuartos de final del Mundial 2026, donde cada partido es de eliminación directa y cualquier error puede significar el adiós definitivo al torneo.