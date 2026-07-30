Isaac del Toro inspira a Ensenada con un mural tras brillar en el Tour de Francia

El éxito de Isaac del Toro sigue dejando huella más allá de las competencias. Después de convertirse en una de las grandes revelaciones del Tour de Francia, el ciclista mexicano fue homenajeado con un mural en Ensenada, la ciudad donde comenzó su camino sobre la bicicleta.

El reconocimiento llega tras la sobresaliente actuación del bajacaliforniano en la carrera más importante del ciclismo mundial, donde Isaac del Toro hizo historia al subir al podio y conquistar el distintivo de mejor joven, un logro que lo colocó entre las principales figuras del deporte internacional.

El homenaje fue inaugurado en las calles de Ensenada, Baja California, como una muestra del orgullo que representa para su comunidad. La obra busca destacar el esfuerzo, la disciplina y la trayectoria que llevaron al ciclista mexicano a competir al más alto nivel del ciclismo profesional.

#Ensenada | VISITA CLAUDIA AGATÓN MURAL EN HONOR A ISAAC DEL TORO



La alcaldesa Claudia Agatón acudió a presenciar el avance que registra el mural que el artista Juan Pablo Melchum Alba “Noche” está realizando en el nodo vial El Sauzal, en honor del ciclista ensenadense Isaac del… pic.twitter.com/SQ9eLBOMQr — El Cachanilla (@elcachanillacom) July 30, 2026

El mural fue creado por el artista Juan Pablo Melchum Alba, quien plasmó una de las imágenes más representativas de Isaac del Toro durante su participación en el Tour de Francia, capturando uno de los momentos más importantes de su carrera.

Desde su inauguración, la obra ha despertado el interés de habitantes, turistas y aficionados al ciclismo, quienes acudieron al lugar para fotografiar el mural y compartirlo en redes sociales como un reconocimiento al deportista mexicano.

Con este homenaje, Isaac del Toro continúa consolidándose como un referente del deporte nacional. Su desempeño en el Tour de Francia no solo le abrió un lugar entre los mejores ciclistas del mundo, sino que también lo convirtió en una inspiración para miles de jóvenes que sueñan con seguir sus pasos.