Siguen los ataques armados en Cancún; agresores disparan contra vivienda en el fraccionamiento Urbi Villas del Rey

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno se registró la noche de este jueves en el fraccionamiento Urbi Villas del Rey, luego de que se reportaran múltiples detonaciones de arma de fuego contra la fachada de un domicilio ubicado en la calle Sevilla, en la Supermanzana 107 de Cancún.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados, presuntamente a bordo de una motocicleta, arribaron hasta el inmueble y realizaron varios disparos en dirección a la vivienda para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.

El reporte fue realizado a través del número de emergencias 911, lo que provocó la rápida movilización de elementos de la Policía Municipal. Minutos después se sumaron efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Marina, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, quienes aseguraron la zona y comenzaron con las primeras diligencias.

Al arribar al lugar, los agentes confirmaron que frente al domicilio se encontraban varios casquillos percutidos de arma corta, por lo que procedieron a acordonar el área para preservar los indicios y evitar que fueran alterados mientras se realizaban las investigaciones correspondientes.

Durante la inspección, las autoridades localizaron al menos siete casquillos percutidos, los cuales quedaron frente al inmueble. En tanto, policías entrevistaron a vecinos del lugar, quienes señalaron haber escuchado las detonaciones y observaron que los presuntos responsables escaparon a bordo de una motocicleta; sin embargo, no pudieron proporcionar mayores características de los agresores ni del vehículo en el que huyeron.

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La información recabada en el sitio señaló que el ataque iba dirigido contra una persona que se encontraba en el domicilio. Al percatarse de la llegada de los sujetos armados y escuchar las primeras detonaciones, logró ingresar rápidamente a la vivienda para resguardarse, por lo que resultó ilesa y no fue necesaria la intervención de paramédicos.

Más tarde, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado arribaron al lugar para hacerse cargo del procesamiento de la escena. Los especialistas en balística realizaron el levantamiento de los siete casquillos percutidos y demás indicios encontrados, mismos que fueron integrados a la carpeta de investigación que se abrió por estos hechos.

Asimismo, los agentes ministeriales recabaron entrevistas con habitantes de la zona y comenzaron con la búsqueda de posibles cámaras de videovigilancia, tanto particulares como públicas, que permitan identificar la ruta de escape de los responsables o aportar elementos que contribuyan al esclarecimiento del caso.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer el posible móvil de la agresión.