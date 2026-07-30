Ivonne Montero revela el daño facial que sufrió tras un tratamiento estético.

La actriz mexicana Ivonne Montero reveló detalles sobre un grave accidente estético que sufrió en el rostro a raíz de un procedimiento cosmético. La artista compartió esta fuerte experiencia mientras está la conversación pública generada por los señalamientos de procedimientos estéticos hacia Galilea Montijo.

Fue en un encuentro con los medios que la cantante reveló que sufrió un daño facial tras un procedimiento estético. Montero explicó el tratamiento al que se enfrentó y compartió los detalles que llevaron a que sintiera un gran dolor y molestias, un momento que ha sorprendido a sus seguidores.

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¿Cuál fue el procedimiento que dañó el rostro de Ivonne Montero?

Ivonne Montero explicó que se sometió a un tratamiento de HIFU que es un Ultrasonido Focalizado de Alta Intensidad. Este fue realizado en su propio espacio por una colaboradora que aún estaba adquiriendo experiencia con el equipo. A esto se sumaron fallas técnicas en el aparato utilizado, lo que derivó en una intensa quemadura.

Aunque el daño no se percibía a simple vista en la capa externa de la piel, Montero relató que sufrió severas quemaduras internas que alcanzaron zonas cercanas al nervio de la muela, esto le provocaba sangrado interno y un dolor agudo. Esto llevó a la actriz a consultar a un especialista quirúrgico.

El experto le advirtió a la artista que la afectación en los nervios faciales estuvo a punto de provocarle una parálisis facial permanente. Afortunadamente, logró recibir atención médica oportuna para tratar las lesiones internas y evitar secuelas irreversibles en los nervios de su rostro.

Tras esto; Montero aprovechó la oportunidad para pedir empatía hacia las celebridades que sufren complicaciones de salud o cambios físicos derivados de tratamientos estéticos, enfatizando la importancia de acudir siempre con profesionales altamente capacitados y expertos.

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