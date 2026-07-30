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Priciliano Trejo muere bajo custodia del ICE; el mexicano padecía leucemia y tenía 28 años

El mexicano perdió la vida en un hospital de Georgia tras ser trasladado desde el centro de detención.

Por Redacción Por Esto!

30 de jul de 2026

2 min

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Priciliano Trejo muere bajo custodia del ICE.
Priciliano Trejo muere bajo custodia del ICE. / X: @indyweek

El pasado 24 de julio perdió la vida Prisciliano Trejo Ricaño, un joven mexicano de 28 años que se encontraba bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Con este suceso, ya son un total de 19 muertes que se encuentran relacionadas con los agentes migratorios de Estados Unidos.

El mexicano perdió la vida por complicaciones de salud derivadas de un cuadro de leucemia mientras se encontraba detenido en el Centro de Detención Stewart, ubicado en el estado de Georgia. De acuerdo con los reportes; el joven estaba siendo trasladado a un hospital cuando falleció.

La respuesta de Washington ocurre mientras ambos gobiernos mantienen diálogo sobre diversos temas de la agenda bilateral

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De acuerdo con reportes de organizaciones civiles, Trejo fue arrestado el 19 de junio y trasladado a las instalaciones migratorias, donde su estado físico comenzó a deteriorarse con rapidez. Pese a que el joven solicitó asistencia médica de urgencia de manera reiterada, las peticiones fueron ignoradas por el personal del recinto.

Organizaciones de derechos humanos y activistas han arremetido contra la agencia federal no sólo por la falta de atención oportuna, sino por la estrategia usada en los momentos finales de Trejo. Según las denuncias, ICE retiró la orden de custodia formal justo antes de que se confirmara su deceso, maniobra recurrente orientada a eludir la responsabilidad.

Con Pricilaino Trejo crece a 19, el número de mexicanos muertos a manos del ICE

El deceso de Trejo Ricaño elevó a 19 el número de ciudadanos mexicanos muertos bajo custodia u operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La cifra posiciona a México como la nacionalidad más afectada por el drástico repunte de mortalidad en centros de detención.

La red consular continuará con el acompañamiento jurídico a los familiares, el traslado de restos a México y las gestiones que soliciten las personas afectadas

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Las causas documentadas, que abarcan desde presunta negligencia médica prolongada y tiroteos durante redadas hasta suicidios, han detonado protestas diplomáticas por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) exigiendo investigaciones exhaustivas y protección para los connacionales.

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