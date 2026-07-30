¡Ataque armado en Cancún! Intentan asesinar a hombre en la entrada del fraccionamiento Rinconada Buenavista

La noche de este jueves se registró un ataque armado en las inmediaciones del fraccionamiento Rinconada Buenavista, ubicado sobre la avenida Chichén Itzá, en la Supermanzana 38 de Cancún, donde un hombre logró escapar ileso luego de ser atacado a balazos por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

Los hechos ocurrieron a unos metros de la avenida Kabah, cuando la víctima llegaba al fraccionamiento a bordo de su motocicleta. De acuerdo con los primeros reportes, en ese momento fue interceptada por dos hombres armados que también viajaban en una motocicleta, quienes comenzaron a dispararle de manera directa.

Testigos señalaron que durante el ataque se escucharon alrededor de seis detonaciones de arma de fuego. Varios de los proyectiles impactaron en la fachada del acceso al fraccionamiento, mientras que el hombre, al percatarse de la agresión, descendió de su motocicleta y corrió para ponerse a salvo, logrando escapar sin sufrir lesiones.

Tras la agresión, los responsables emprendieron la huida a bordo de la motocicleta con rumbo desconocido, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.

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Vecinos y automovilistas que presenciaron los hechos dieron aviso al número de emergencias 911, lo que provocó una rápida movilización de elementos de la Policía Municipal, Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal de la Secretaría de Marina, quienes arribaron al sitio para verificar el reporte y recabar información de los testigos.

Los agentes acordonaron el área para preservar los indicios y, durante la inspección, localizaron al menos tres casquillos percutidos de arma corta. De manera extraoficial se indicó que otros casquillos posiblemente fueron aplastados por vehículos que continuaron circulando por la zona antes de que el perímetro fuera asegurado.

Más tarde, peritos y agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para realizar el procesamiento de la escena e iniciar las diligencias correspondientes. Asimismo, entrevistaron a testigos que confirmaron que la víctima estaba llegando al fraccionamiento cuando fue interceptada por los agresores, quienes abrieron fuego de manera directa.

Debido a que el hombre logró ponerse a salvo sin resultar herido, no fue necesaria la intervención de paramédicos. La Fiscalía abrió la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el móvil del ataque, identificar a los responsables y determinar si la agresión estuvo relacionada con algún hecho previo.