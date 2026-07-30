Tras 15 meses de trabajo, Fernando Schwartz deja la FMF tras su paso por la Selección Mexicana rumbo al nuevo proceso mundialista

Los movimientos dentro de la Selección Mexicana rumbo al siguiente ciclo mundialista continúan después del Mundial 2026. En esta ocasión, Fernando Schwartz confirmó su salida de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), donde ocupó el cargo de Director de Comunicación Estratégica y acompañó al equipo nacional durante los últimos meses.

Durante su estancia de 15 meses con la FMF, Fernando Schwartz fue parte del proyecto de la Selección Mexicana, colaborando desde el área de comunicación y trabajando de cerca con el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre, además de mantener contacto con futbolistas y dirigentes del representativo nacional.

A través de sus redes sociales, el periodista compartió un emotivo mensaje para anunciar el cierre de esta etapa y resaltó la importancia que tuvo para él formar parte del Tri, al tiempo que agradeció a quienes lo acompañaron durante su paso por la institución.

“Formar parte de la Selección Nacional de México ha sido uno de los mayores honores de mi vida profesional. Acompañar al equipo en una etapa tan significativa, trabajar con profesionales comprometidos y contribuir desde el área de comunicación es una experiencia que conservaré siempre con orgullo y gratitud”, señaló Fernando Schwartz.

El comunicador también reconoció el trabajo de Javier Aguirre, su equipo de colaboradores y los jugadores mexicanos, al considerar que fue una experiencia especial compartir camino con personas encargadas de representar al país en el escenario internacional.

Sobre sus próximos pasos, Fernando Schwartz explicó que esta salida representa el inicio de un nuevo capítulo, aunque todavía no reveló detalles sobre su siguiente proyecto laboral. El periodista aseguró que continuará vinculado al futbol y al deporte, dos áreas que han formado parte fundamental de su vida profesional.

“Un capítulo termina y mañana abriré uno nuevo con la misma pasión, la ilusión intacta y el firme compromiso que me han acompañado durante toda mi carrera. Nunca bajaré los brazos; el futbol y el deporte han sido mi vida y seguiré aportándole donde quiera que esté”, escribió el comunicador.