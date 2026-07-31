México clasifica invicto a cuartos de final y está a un triunfo del Mundial Sub-20; ¿Qué necesita para ir a los JO 2028?

La Selección Mexicana Sub-20 cumplió con una primera fase impecable en el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 y ahora está a un solo partido de conseguir uno de los boletos para la Copa Mundial Sub-20 de 2027. Tras finalizar como líder de su grupo, el conjunto dirigido por Álex Diego ya espera conocer a su rival en los cuartos de final.

El Tricolor Sub-20 cerró la fase de grupos con una contundente victoria de 4-0 sobre Guatemala, resultado que le permitió terminar con marca perfecta de tres triunfos, nueve puntos, nueve goles anotados y sin recibir una sola anotación. Con ese rendimiento, México aseguró el primer lugar del Grupo B y se mantiene entre los mejores equipos del torneo.

#Sub20 | ¡Otro paso al frente! 👊



Nueva victoria de nuestra Selección Nacional en el Premundial de la categoría. 💚 Este equipo sigue dejando todo por estos colores. 🙌#ProyectoSelecciones 🇲🇽 pic.twitter.com/6dDDfwudlz — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) July 31, 2026

Antes del duelo frente a Guatemala, la escuadra mexicana había iniciado su camino con un triunfo de 3-0 ante Antigua y Barbuda, seguido por una victoria de 2-0 sobre Costa Rica, encuentro que definió el liderato del sector y confirmó el buen momento del equipo nacional.

Ahora, la Concacaf deberá completar la actividad de los tres grupos para definir los ocho equipos clasificados y elaborar la tabla general. Los dos primeros lugares de cada sector, junto con los dos mejores terceros, avanzarán a la ronda de eliminación directa.

El reglamento establece que el primer lugar de la clasificación general enfrentará al octavo, el segundo jugará contra el séptimo, el tercero ante el sexto y el cuarto frente al quinto. Si México termina como líder absoluto, disputará su partido de cuartos de final el 4 de agosto; si concluye segundo, jugará un día después. Ambos encuentros se celebrarán en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

El compromiso de cuartos de final será el más importante para el Tri Sub-20, ya que una victoria garantizará automáticamente la clasificación a la Copa Mundial Sub-20 de 2027. Los cuatro equipos que superen esa ronda obtendrán los boletos de la Concacaf para la justa internacional.

¿Qué necesita el Tri para ir al Mundial y los JO de Los Ángeles 2028?

En caso de avanzar, México disputará las semifinales el 7 de agosto, mientras que la gran final está programada para el 9 de agosto en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, donde se definirá al nuevo campeón de la categoría.

Además del pase mundialista, el torneo también ofrece la posibilidad de clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Para conseguir ese objetivo, la Selección Mexicana deberá conquistar el campeonato regional.

Sin embargo, existe un escenario que favorecería al conjunto nacional. Debido a que Estados Unidos ya tiene asegurado su lugar en los Juegos Olímpicos por ser anfitrión, si la final del torneo enfrenta a estadounidenses y mexicanos, el Tri Sub-20 obtendrá automáticamente el boleto olímpico, independientemente del resultado por el título.

Con una defensa sólida, paso perfecto y un ataque efectivo, la Selección Mexicana Sub-20 llega a la fase decisiva como una de las favoritas para conquistar el campeonato y asegurar su presencia tanto en el Mundial Sub-20 de 2027 como en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.