Explosión de tanque de gas deja dos heridos en restaurante de Campeche

Dos personas resultaron con quemaduras de primer grado luego de la explosión de un tanque de gas al interior de un restaurante ubicado sobre la avenida Patricio Trueba, incidente que movilizó a los cuerpos de emergencia y dejó daños materiales de regular cuantía.

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Ante el hecho, llegaron al sitio elementos del Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil, policías y paramédicos, quienes atendieron la emergencia. Los dos lesionados, empleados del local, recibieron atención prehospitalaria en el lugar debido a las quemaduras que presentaban, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Una vez controlada la situación, las autoridades realizaron las diligencias correspondientes y procedieron a clausurar el área mientras se llevaban a cabo las inspecciones para determinar las causas del incidente y garantizar que no existiera más riesgo.

JGH