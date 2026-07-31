Proponen uso voluntario de vestimenta maya en primarias de Quintana Roo

Con el propósito de fortalecer la identidad cultural y fomentar el orgullo por las raíces indígenas desde la infancia, la Coordinación de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas presentará una iniciativa ante el Congreso del Estado de Quintana Roo para impulsar el uso de la vestimenta tradicional maya en las escuelas de educación primaria.

El titular de la dependencia, Miguel Poot Kinil, explicó que la iniciativa pretende que los alumnos acudan con el traje típico desde el primer día del ciclo escolar 2026-2027, con la finalidad de que esta práctica continúe, de manera voluntaria, todos los lunes durante las ceremonias cívicas.

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“Sabemos que no será de inmediato, pero ojalá pudiera concretarse; que los niños asistan con su pantalón blanco y su camisita blanca tipo maya. Eso nos daría un gran impulso para recuperar nuestra cultura y que las niñas se acostumbren a portar el huipil. No será obligatorio, sino voluntario”, enfatizó Poot Kinil.

La iniciativa, surgida en Lázaro Cárdenas, busca expandirse de forma gradual a los otros 10 municipios de Quintana Roo a fin de revalorizar el uso de prendas tradicionales como el huipil y terno entre las mujeres, así como las guayaberas y la ropa de manta en los hombres, debido a que se prefieren prendas de marca.

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Preservación de la identidad

Históricamente, la vestimenta maya respondía a las necesidades del trabajo agrícola y a las condiciones climáticas de la región. Los hombres utilizaban prendas de manta frescas, complementadas con sombreros de paja y alpargatas, mientras que las mujeres portaban huipiles con fustán y bordados coloridos. Reivindicar este legado en las aulas pretende devolverle un lugar en la vida cotidiana y evitar que quede limitado únicamente a festividades y celebraciones tradicionales.

Además de promover la indumentaria tradicional, la estrategia contempla fortalecer la lectoescritura y el uso oral de la lengua maya mediante recursos pedagógicos y materiales didácticos, como loterías ilustradas en el idioma originario.

El funcionario indicó que se ha detectado un creciente desinterés entre las nuevas generaciones por aprender la variante local, debido a la preferencia por lenguas extranjeras como el inglés. El proyecto busca redirigir la atención de niñas, niños y adolescentes hacia la riqueza de su propio patrimonio lingüístico y cultural.