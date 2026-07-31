Más de mil pescadores de Yucatán se alistan para el inicio de la temporada de pulpo

Con grandes expectativas, pero también con incertidumbre por las condiciones del clima, más de mil pescadores del litoral Oriente del estado de Yucatán se encuentran listos para iniciar este sábado la temporada de captura de pulpo, una de las actividades pesqueras más importantes para la economía de la región.

Sin embargo, antes de salir al mar, cada embarcación realizó una inversión aproximada de 10 mil pesos para equipo, combustible, carnada y víveres, lo que en muchos casos obliga a los hombres de mar a endeudarse con los patrones.

El pescador Samuel Cocom explicó que los gastos comienzan con la compra de jimbas de bambú, cuyo precio ronda los 200 pesos por pieza; además de hilos pulperos, plomos, carnada y gasolina, que alcanza los 24 pesos por litro.

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“Para poder iniciar tenemos que pedir prestado. Si la pesca es buena y el precio del pulpo se mantiene alto, en menos de una semana podemos liquidar esa deuda; pero si el producto escasea, sólo aumentan los compromisos económicos”, comentó.

Otros señalaron que el éxito de la temporada dependerá en gran medida del clima, especialmente de la intensidad del viento, ya que la captura del molusco se realiza mediante la técnica del gareteo.

Juan Cetina, dedicado a lo mismo, explicó que la captura artesanal se realiza utilizando jimbas, líneas pulperas y carnada natural, permitiendo una extracción más sustentable. No obstante, denunció que hay furtivos provenientes de otras partes de Yucatán, así como de Campeche y Tabasco, que continúan con la pesca prohibida, pues usan bicheros, ganchos y arpones, afectando a las hembras y poniendo en riesgo la especie.

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Añadió que la pesca artesanal permite que las hembras que permanecen cuidando sus huevecillos no sean capturadas, ya que normalmente no abandonan el nido para tomar la carnada.

Asimismo, recordó que la talla mínima permitida para la captura del pulpo es de 110 milímetros de longitud del manto, por lo que cualquier ejemplar menor deberá ser devuelto al mar para garantizar la conservación del recurso.

La flota del litoral Oriente está integrada por embarcaciones con motores fuera de borda de hasta 115 caballos de fuerza, las cuales operan con un máximo de dos alijos y cuatro pescadores, utilizando líneas pulperas con carnada de jaiba o cabezas de langosta, excepto la cacerolita de mar, que está prohibida por la legislación.