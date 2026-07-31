García Harfuch revela que “El Mencho” sabía del plan contra Carlos Manzo, pero “El R1” ordenó el asesinato

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que existen indicios de que Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, tuvo conocimiento del plan para asesinar al exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, aunque aclaró que las investigaciones no lo identifican como la persona que ordenó el ataque.

Durante la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario señaló a Ramón Ángel “N”, alias “El R1”, como el presunto autor intelectual del homicidio cometido el 1 de noviembre de 2025.

De acuerdo con García Harfuch, “El R1” habría tomado la decisión, coordinado la planeación y aportado recursos para ejecutar el crimen. El detenido es identificado como líder de una célula vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación, con operaciones en Michoacán y Jalisco.

¿“El Mencho” ordenó asesinar a Carlos Manzo?

El titular de la SSPC explicó que dos testimonios y comunicaciones telefónicas intervenidas con autorización judicial indican que “El Mencho” conocía el plan contra el entonces alcalde.

Sin embargo, subrayó que hasta ahora no existen pruebas para establecer que el máximo dirigente del CJNG haya emitido directamente la orden.

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“Tenía conocimiento del homicidio, no de que lo ordenó”, precisó García Harfuch. La información forma parte de las líneas de investigación que deberán presentarse ante un juez y ser evaluadas durante el proceso penal.

Las autoridades habían informado previamente que la revisión de teléfonos y conversaciones permitió reconstruir la estructura encargada de vigilar los movimientos del alcalde, coordinar a los agresores y ejecutar el ataque.

¿Por qué “El R1” habría ordenado matar al alcalde de Uruapan?

García Harfuch indicó que el posible móvil está relacionado con las denuncias públicas realizadas por Carlos Manzo contra grupos criminales que operaban en Uruapan.

Según los testimonios recabados, la célula de “El R1” interpretó los señalamientos del alcalde como una provocación y una amenaza para sus operaciones delictivas.

Manzo había denunciado actividades relacionadas con extorsiones, homicidios y control territorial. Su postura contra las organizaciones criminales lo convirtió en una figura conocida dentro y fuera de Michoacán.

El Gobierno estatal confirmó que el ataque se produjo durante un acto público en Uruapan y que, tras la agresión, uno de los atacantes murió y dos personas fueron detenidas.

#MañaneraDelPueblo. “Hay indicios de que Nemesio Oceguera, el Mencho, líder del CJNG, estaba informado de la orden del R1” para asesinar al alcalde Carlos Manzo, revela @OHarfuch . pic.twitter.com/bKYh1iFh7V — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 31, 2026

Investigación por asesinato de Carlos Manzo continúa

La captura de “El R1” se suma a las detenciones de presuntos autores materiales, operadores logísticos, reclutadores y personas cercanas al alcalde que habrían proporcionado información sobre sus movimientos.

Entre los detenidos se encuentra Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como coordinador de la célula que organizó el ataque. Las investigaciones establecieron que utilizó grupos de mensajería para emitir instrucciones, seguir al presidente municipal y definir el momento de la agresión.

García Harfuch señaló que la Fiscalía deberá acreditar ante los tribunales la responsabilidad de “El R1” y de los demás involucrados. Las personas señaladas mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia definitiva.

IO