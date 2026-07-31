Denuncian muerte de tortugas marinas tras ser atropelladas en playa de Chuburná Puerto

La aparición de varias tortugas marinas muertas en las playas de Chuburná Puerto provocó preocupación entre habitantes y usuarios de redes sociales, luego de que una denuncia ciudadana exhibiera la situación y solicitara la intervención urgente de las autoridades ambientales.

La denuncia fue difundida por el usuario Daniel Atrox, quien compartió fotografías y testimonios sobre el hallazgo de diversos ejemplares sin vida a lo largo de la franja costera.

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De acuerdo con la publicación, algunas de las tortugas presentaban indicios de haber sido atropelladas por vehículos que presuntamente circulan sobre la playa, mientras que otras no mostraban señales visibles de violencia, por lo que las causas de su muerte permanecen sin determinar.

Según los denunciantes, tras localizar los ejemplares intentaron reportar el caso durante dos días consecutivos ante las instancias ambientales correspondientes. Sin embargo, aseguraron que no obtuvieron respuesta, por lo que optaron por hacer pública la situación para llamar la atención de las autoridades y de la ciudadanía.

Los ciudadanos solicitaron que se realicen las investigaciones necesarias para esclarecer las causas de los decesos y que, además, se refuercen las medidas de vigilancia y protección de la fauna marina en la zona costera.

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Asimismo, la publicación exhorta a la población a respetar el hábitat de las tortugas marinas y evitar el ingreso de vehículos a las playas, ya que esta práctica representa un riesgo para una especie protegida, especialmente durante la temporada de anidación, cuando las hembras llegan a las costas para depositar sus huevos.

Hasta el momento, las autoridades ambientales no han emitido un posicionamiento oficial respecto a los hechos denunciados ni han informado sobre el inicio de alguna investigación relacionada con la muerte de los ejemplares hallados en Chuburná Puerto.