Ante una débil Canadá, Marruecos se convierte en el primer clasificados a los Cuartos de Final del Mundial 2026

En un auténtico baile sobre Canadá, los Leones de Marruecos se convirtieron en el primer clasificado a los Cuartos de Final del Mundial 2026 luego de golear 0-3 a los anfitriones.

Azzedine Ounahi al minuto 50 y al 82’, y Soufiane Rahimo sobre el último minuto, al 98', fueron los autores de los goles que ponen a los africanos una vez más en los cuartos de final y entre los mejores ocho equipos del mundo.

El rival de los Leones del Atlas saldrá del choque entre Paraguay y Francia y el partido de Cuartos de Final se jugará el próximo 9 de julio en Boston.

Los de Canadá intentaron imponer condiciones en los primeros minutos, y si bien tuvieron la pelota, nunca lograron incomodar al rival. Los primos 45 minutos se fueron sin gol.

Sin embargo para el complemento, los africanos aceleraron, se adueñaron del juego y a partir del 50' solo hubo un equipo.

Marruecos tendrá cinco días para recuperarse del desgaste de este 4 de julio, donde el calor extremo fue factor del primer duelo de los octavos de final.