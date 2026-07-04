Sheinbaum defiende Pensión Mujeres Bienestar en Michoacán y felicita a EU por 250 años de independencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la Pensión Mujeres Bienestar como un reconocimiento al trabajo de cuidados realizado por millones de mexicanas, durante un evento encabezado este sábado 4 de julio en San Jerónimo Purenchécuaro, municipio de Quiroga, Michoacán.

La mandataria cerró en esta comunidad parte de su gira por Michoacán, donde también encabezó actividades relacionadas con el Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha, turismo comunitario, becas y vivienda.

Sheinbaum afirmó que su gobierno busca mantenerse cerca de la población y escuchar directamente a las comunidades.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la Pensión Mujeres Bienestar?

Sheinbaum explicó que la pensión está dirigida exclusivamente a mujeres de 60 a 64 años y que, al cumplir 65, las beneficiarias pasan de manera automática a la pensión universal para adultos mayores.

La Presidenta sostuvo que este apoyo reconoce una labor históricamente poco valorada: el trabajo doméstico y de cuidados, que con frecuencia recae en las mujeres. Por ello, afirmó que llegar a los 60 años con este derecho representa una forma de justicia social.

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También resaltó que las mujeres deben ser reconocidas en todos sus oficios y profesiones, ya sea como amas de casa, enfermeras, médicas, secretarias o trabajadoras de cualquier sector.

Sheinbaum felicita a Estados Unidos por su independencia

Durante su discurso, Sheinbaum recordó las transformaciones históricas de México, desde la Independencia hasta la Cuarta Transformación.

En ese contexto, mencionó que este 4 de julio se celebran 250 años de la independencia de Estados Unidos y envió felicitaciones al pueblo y gobierno estadounidense.

La mandataria subrayó que todas las naciones tienen derecho a ser libres e independientes, al conectar esa conmemoración con la defensa de la soberanía nacional.

Sheinbaum también destacó la Cartilla de Derechos de las Mujeres y adelantó que su administración busca que, al final del sexenio, exista al menos un Centro Libre para Mujeres en cada municipio del país.

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